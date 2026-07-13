Как пишет Le Monde, речь идет о так называемом методе полного затемнения (blackout). Его суть заключается в том, чтобы максимально сохранить прохладу, которая накапливается в доме утром.

После пробуждения, примерно до 8 – 9 часов утра, когда на улице еще относительно прохладно, окна широко открывают для проветривания. А уже к 11:00, когда температура начинает стремительно расти, окна плотно закрывают, опускают наружные жалюзи или закрывают шторы, полностью перекрывая доступ солнечного света.

Благодаря этому прохладный воздух, попавший в помещение утром, дольше сохраняется внутри, а жара не проникает в дом.



Как охладить дом без кондиционера / Фото Unsplash

Что еще поможет пережить жару?

Помимо затемнения, существуют и другие простые способы сделать воздух в комнате более прохладным: поставить перед вентилятором пакет со льдом или бутылку с замороженной водой – это поможет:

охладить поток воздуха;

повесить у открытого окна влажную простыню, испарение которой может немного снизить температуру воздуха, поступающего в помещение.

Специалисты отмечают, что эти методы не заменят кондиционер, однако в сочетании с правильным затемнением и проветриванием способны существенно повысить комфорт в жаркие дни.

Главное правило – проветривать дом только тогда, когда на улице прохладнее, чем в помещении. Это позволяет поддерживать более низкую температуру в доме без дополнительных затрат электроэнергии.