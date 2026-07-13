Як пише Le Monde, мовиться про так званий метод повного затемнення (blackout). Його суть полягає в тому, щоб максимально зберегти прохолоду, яка накопичується в оселі вранці.

Після пробудження, приблизно до 8 – 9 години ранку, коли надворі ще відносно прохолодно, вікна широко відчиняють для провітрювання. А вже до 11:00, коли температура починає стрімко зростати, вікна щільно зачиняють, опускають зовнішні жалюзі або закривають штори, повністю перекриваючи доступ сонячного світла.

Завдяки цьому прохолодне повітря, яке потрапило до приміщення зранку, довше зберігається всередині, а спека не проникає в будинок.



Як охолодити дім без кондиціонера / Фото Unsplash

Що ще допоможе пережити спеку?

Окрім затемнення, існують й інші прості способи зробити повітря в кімнаті прохолоднішим: поставити перед вентилятором пакет із льодом або пляшку із замороженою водою – це допоможе:

охолодити потік повітря;

повісити біля відкритого вікна вологе простирадло, випаровування якого може трохи знизити температуру повітря, що надходить у приміщення.

Фахівці наголошують, що ці методи не замінять кондиціонер, однак у поєднанні з правильним затемненням і провітрюванням здатні суттєво підвищити комфорт у спекотні дні.

Головне правило – провітрювати оселю лише тоді, коли надворі прохолодніше, ніж у приміщенні. Це дозволяє підтримувати нижчу температуру в будинку без додаткових витрат електроенергії.