Чем отмыть суперклей с различных поверхностей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на @thespruceofficial.

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Чем отмыть суперклей

Если суперклей остался на руках, то отмыть его с кожи значительно проще, чем с поверхности. Так, достаточно вымыть руки в теплой воде с мылом.

Что касается поверхностей, то это значительно сложнее. В зависимости от материала, способ удаления суперклея может отличаться.

Пластик

Если суперклей попал на пластик, то удалить его очень трудно. Этот материал мягкий и пористый, а потому клей быстро просачивается внутрь. Единственное вещество, которое может очистить пластиковую вещь от суперклея – раствор "Димексид". Его следует нанести на ватный диск и легкими движениями протирать поверхность, пока не исчезнет пятно.

Вместе с тем, ни в коем случае не пытайтесь удалить суперклей с пластика с помощью ацетона или других химических веществ. Они могут разъесть краску, которой покрыто изделие, или даже сам пластик.

Дерево

Во-первых, следует заметить, что удалять суперклей с матовой поверхности проще, чем с глянцевой. Так, матовое изделие из дерева можно очистить с помощью ацетона. Однако такой способ не подойдет для лакированного дерева, ведь агрессивное соединение раствора может разъесть его. Вместо этого можно воспользоваться "Димексидом" или нанести обычное растительное масло.



Чем отмыть суперклей / Фото Freepik

Стекло и плитка

Поскольку эти материалы твердые, то имеют больше вариантов, как избавиться от суперклея. Так, можно воспользоваться обычным растительным маслом, солью или содой, лимонной кислотой или нашатырным спиртом.

Линолеум

Чтобы удалить суперклей с линолеума, то можно просто соскоблить его шпателем. Также можно смочить ватный диск в бензине и протереть поверхность, однако запах после такого останется не очень приятный.

Металл

С металлом, как и с пластиком, следует быть крайне осторожными. Различные химические вещества могут негативно влиять на поверхность. Так, можно воспользоваться ацетоном, перекисью водорода, спиртом или универсальным аэрозолем WD-40.

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