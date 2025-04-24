Чем отмыть суперклей с различных поверхностей – рассказывает 24 Канал со ссылкой на @thespruceofficial.
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Чем отмыть суперклей
Если суперклей остался на руках, то отмыть его с кожи значительно проще, чем с поверхности. Так, достаточно вымыть руки в теплой воде с мылом.
Что касается поверхностей, то это значительно сложнее. В зависимости от материала, способ удаления суперклея может отличаться.
- Пластик
Если суперклей попал на пластик, то удалить его очень трудно. Этот материал мягкий и пористый, а потому клей быстро просачивается внутрь. Единственное вещество, которое может очистить пластиковую вещь от суперклея – раствор "Димексид". Его следует нанести на ватный диск и легкими движениями протирать поверхность, пока не исчезнет пятно.
Вместе с тем, ни в коем случае не пытайтесь удалить суперклей с пластика с помощью ацетона или других химических веществ. Они могут разъесть краску, которой покрыто изделие, или даже сам пластик.
- Дерево
Во-первых, следует заметить, что удалять суперклей с матовой поверхности проще, чем с глянцевой. Так, матовое изделие из дерева можно очистить с помощью ацетона. Однако такой способ не подойдет для лакированного дерева, ведь агрессивное соединение раствора может разъесть его. Вместо этого можно воспользоваться "Димексидом" или нанести обычное растительное масло.
Чем отмыть суперклей / Фото Freepik
- Стекло и плитка
Поскольку эти материалы твердые, то имеют больше вариантов, как избавиться от суперклея. Так, можно воспользоваться обычным растительным маслом, солью или содой, лимонной кислотой или нашатырным спиртом.
- Линолеум
Чтобы удалить суперклей с линолеума, то можно просто соскоблить его шпателем. Также можно смочить ватный диск в бензине и протереть поверхность, однако запах после такого останется не очень приятный.
- Металл
С металлом, как и с пластиком, следует быть крайне осторожными. Различные химические вещества могут негативно влиять на поверхность. Так, можно воспользоваться ацетоном, перекисью водорода, спиртом или универсальным аэрозолем WD-40.
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