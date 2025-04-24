Чим відмити суперклей з різних поверхонь – розповідає 24 Канал з посиланням на @thespruceofficial.

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Чим відмити суперклей

Якщо суперклей залишився на руках, то відмити його зі шкіри значно простіше, аніж з поверхні. Так, достатньо вимити руки у теплій воді з милом.

Що стосується поверхонь, то це значно складніше. Залежно від матеріалу, спосіб видалення суперклею може відрізнятися.

Пластик

Якщо суперклей потрапив на пластик, то видалити його дуже важко. Цей матеріал м'який і пористий, а тому клей швидко просочується всередину. Єдина речовина, яка може очистити пластикову річ від суперклею – розчин "Димексид". Його слід нанести на ватний диск та легкими рухами протирати поверхню, поки не зникне пляма.

Разом з тим, у жодному разі не намагайтеся видалити суперклей з пластику за допомогою ацетону чи інших хімічних речовин. Вони можуть роз'їсти фарбу, якою покритий виріб, чи навіть сам пластик.

Дерево

По-перше, слід зауважити, що видаляти суперклей з матової поверхні простіше, аніж з глянцевої. Так, матовий виріб з дерева можна очистити за допомогою ацетону. Однак такий спосіб не підійде для лакованого дерева, адже агресивна сполука розчину може роз'їсти його. Натомість можна скористатися "Димексидом" чи нанести звичайну рослинну олію.



Чим відмити суперклей / Фото Freepik

Скло та плитка

Оскільки ці матеріали тверді, то мають більше варіантів, як позбутися суперклею. Так, можна скористатися звичайною рослинною олією, сіллю чи содою, лимонною кислотою чи нашатирним спиртом.

Лінолеум

Щоб видалити суперклей з лінолеуму, то можна просто зішкребти його шпателем. Також можна змочити ватний диск у бензині та протерти поверхню, однак запах після такого залишиться не дуже приємний.

Метал

З металом, як і з пластиком, слід бути вкрай обережними. Різні хімічні речовини можуть негативно впливати на поверхню. Так, можна скористатися ацетоном, перекисом водню, спиртом чи універсальним аерозолем WD-40.

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