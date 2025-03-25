Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, есть способы существенно сэкономить, не жертвуя качеством и внешним видом пола. Как это сделать, рассказываем далее.

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Установите четкий бюджет

Исследования показывают, что четверть владельцев домов не планируют бюджет на ремонт, а 80% тех, кто планирует, превышают расходы. Чтобы избежать этого, заранее определите среднюю стоимость материалов и работ. Начните с измерения пространства и добавьте 7 – 15% запаса на отходы. Не забудьте учесть расходы на инструменты и непредвиденные расходы (5 – 10%).

Самостоятельно подготовьте основу

Подготовка основания пола – это один из способов уменьшить расходы. Удаление старого покрытия, очистку и выравнивание можно выполнить самостоятельно. Однако, если у вас нет опыта, лучше доверить это профессионалам, ведь неправильная подготовка может привести к дополнительным расходам в будущем.

Выбирайте правильное время для покупки и установки

Лучшие скидки на напольное покрытие можно найти в мае и июне, а также во время праздничных распродаж. По установке, оптимальный период – осень или весна, когда температурные условия благоприятны для укладки пола, особенно деревянного.

Установку пола стоит доверять профессионалам / Фото Freepik

Наймите проверенного подрядчика

Экономия на монтаже может дорого обойтись, если работа будет выполнена некачественно. Наем профессионального подрядчика с опытом и положительными отзывами поможет избежать дорогостоящих ошибок. Перед выбором обязательно сравните несколько предложений и убедитесь, что подрядчик имеет соответствующую квалификацию.

Используйте остатки материалов

Остатки – это отличный вариант для небольших помещений. Они стоят значительно дешевле, а иногда скидка может достигать 90%. Их можно найти в специализированных магазинах, складах или на распродажах.

Покупайте напольное покрытие онлайн

Онлайн-магазины часто предлагают более низкие цены, чем физические точки продаж. Перед покупкой обязательно закажите образцы, читайте отзывы и проверяйте условия возврата.

Выбирайте доступные и долговечные материалы

Некоторые бюджетные варианты, такие как винил, линолеум или ламинат, могут служить десятилетиями, если за ними правильно ухаживать. Важно выбирать не только дешевый, но и качественный материал, который прослужит долго без необходимости замены.

Кстати, если при замене пола вы также рассматриваете возможность установки покрытия с подогревом, важно учесть некоторые советы экспертов.