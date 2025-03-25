Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, є способи суттєво заощадити, не жертвуючи якістю та зовнішнім виглядом підлоги. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Встановіть чіткий бюджет

Дослідження показують, що чверть власників будинків не планують бюджет на ремонт, а 80% тих, хто планує, перевищують витрати. Щоб уникнути цього, заздалегідь визначте середню вартість матеріалів і робіт. Почніть з вимірювання простору та додайте 7 – 15% запасу на відходи. Не забудьте врахувати витрати на інструменти та непередбачені витрати (5 – 10%).

Самостійно підготуйте основу

Підготовка основи підлоги – це один зі способів зменшити витрати. Видалення старого покриття, очищення та вирівнювання можна виконати самостійно. Однак, якщо у вас немає досвіду, краще довірити це професіоналам, адже неправильна підготовка може призвести до додаткових витрат у майбутньому.

Обирайте правильний час для покупки та встановлення

Найкращі знижки на підлогове покриття можна знайти в травні та червні, а також під час святкових розпродажів. Щодо встановлення, оптимальний період – осінь або весна, коли температурні умови сприятливі для укладання підлоги, особливо дерев’яної.

Встановлення підлоги варто довіряти професіоналам / Фото Freepik

Найміть перевіреного підрядника

Економія на монтажі може дорого обійтися, якщо роботу буде виконано неякісно. Наймання професійного підрядника із досвідом і позитивними відгуками допоможе уникнути дорогих помилок. Перед вибором обов’язково порівняйте кілька пропозицій та переконайтеся, що підрядник має відповідну кваліфікацію.

Використовуйте залишки матеріалів

Залишки – це відмінний варіант для невеликих приміщень. Вони коштують значно дешевше, а іноді знижка може сягати 90%. Їх можна знайти у спеціалізованих магазинах, складах або на розпродажах.

Купуйте підлогове покриття онлайн

Онлайн-магазини часто пропонують нижчі ціни, ніж фізичні точки продажу. Перед покупкою обов’язково замовте зразки, читайте відгуки та перевіряйте умови повернення.

Обирайте доступні та довговічні матеріали

Деякі бюджетні варіанти, такі як вініл, лінолеум або ламінат, можуть служити десятиліттями, якщо за ними правильно доглядати. Важливо обирати не тільки дешевий, але і якісний матеріал, який прослужить довго без необхідності заміни.

До речі, якщо під час заміни підлоги ви також розглядаєте можливість встановлення покриття з підігрівом, важливо врахувати деякі поради експертів.