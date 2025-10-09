Больше об этом рассказали эксперты издания Express, передает 24 Канал.

Когда лучше всего проветривать?

Как объясняют эксперты, лучше всего открывать окна дважды в день на 5 – 15 минут. Этого достаточно, чтобы воздух успел обновиться, а влага – выйти наружу. Особенно важно делать это во время приготовления пищи и после принятия душа или ванны, ведь именно в эти моменты влажность в помещении самая большая.



Как правильно проветривать / Фото Africa Images

Как уменьшить образование пара?

К счастью, существует несколько хитростей, которые помогут уменьшить количество пара, сообщает South Oxfordshire District Council.

во время готовки включайте вытяжку или открывайте окно,

накрывайте кастрюли крышками, чтобы уменьшить количество пара,

после душа или ванны закрывайте дверь в ванную комнату и включайте вентиляцию.

Не бойтесь холода

Специалисты уверяют: короткие периоды проветривания не снизят температуру в квартире существенно, зато помогут избежать накопления влаги, что приводит к образованию плесени. Поэтому даже зимой короткое регулярное открывание окон – самый простой и эффективный способ предотвратить появление конденсата.

Как бороться с конденсатом?