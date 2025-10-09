Більше про це розповіли експерти видання Express, передає 24 Канал.

Коли найкраще провітрювати?

Як пояснюють експерти, найкраще відчиняти вікна двічі на день на 5 – 15 хвилин. Цього достатньо, щоб повітря встигло оновитися, а волога – вийти назовні. Особливо важливо робити це під час приготування їжі та після прийняття душу або ванни, адже саме в ці моменти вологість у приміщенні найбільша.



Як правильно провітрювати / Фото Africa Images

Як зменшити утворення пари?

На щастя, існує декілька хитрощів, які допоможуть зменшити кількість пари, повідомляє South Oxfordshire District Council.

під час готування вмикайте витяжку або відчиняйте вікно,

накривайте каструлі кришками, щоб зменшити кількість пари,

після душу чи ванни зачиняйте двері у ванну кімнату та вмикайте вентиляцію.

Не бійтеся холоду

Фахівці запевняють: короткі періоди провітрювання не знизять температуру у квартирі суттєво, зате допоможуть уникнути накопичення вологи, що призводить до утворення цвілі. Тож навіть узимку коротке регулярне відкривання вікон – найпростіший і найефективніший спосіб запобігти появі конденсату.

Як боротися з конденсатом?