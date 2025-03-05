Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, важно, чтобы столешница выглядела эстетично, но при этом была удобной в уходе. Какие материалы для этого лучше всего выбирать, рассказываем далее.

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Мрамор

Мрамор – это символ роскоши и элегантности. Каждый кусок натурального камня имеет уникальный рисунок прожилок и остается прохладным на ощупь. Однако этот материал требует регулярного ухода, поскольку легко впитывает пятна, и может стоить немало.

Гранит

Гранит – прочный натуральный камень, устойчив к царапинам и высоким температурам. Он представлен в широкой палитре цветов и узоров, что делает каждую столешницу уникальной. Однако стоит он тоже не дешево.

Кварц

Кварцевые столешницы изготавливаются из измельченного камня, смешанного со смолами. Они не требуют герметизации, устойчивы к пятнам и легки в уходе, хотя за них так же придется отдать хорошую сумму.

Столешницы бывают разными / Фото Freepik

Ламинат

Ламинат – бюджетный вариант, позволяющий имитировать другие материалы. Он прост в установке, но плохо переносит влагу и повреждения.

Бетон

Бетонные столешницы выглядят стильно и современно, особенно в индустриальных интерьерах. Однако они тяжелые и требуют регулярного герметизации.

Стекло

Стеклянные столешницы придают ванной комнате современный вид. Они легко чистятся, но могут быть дорогими и хрупкими.

Плитка

Такие столешницы – доступный вариант, который легко установить самостоятельно. Однако швы между плитками требуют тщательного ухода, а сами плитки по неосторожности могут быть легко повреждены.