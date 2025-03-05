Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, важливо, щоб стільниця виглядала естетично, але при цьому була зручною у догляді. Які матеріали для цього найкраще обирати, розповідаємо далі.

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Мармур

Мармур – це символ розкоші та елегантності. Кожен шматок натурального каменю має унікальний малюнок прожилок і залишається прохолодним на дотик. Проте цей матеріал потребує регулярного догляду, оскільки легко вбирає плями, та може коштувати чимало.

Граніт

Граніт – міцний натуральний камінь, стійкий до подряпин та високих температур. Він представлений у широкій палітрі кольорів і візерунків, що робить кожну стільницю унікальною. Однак коштує він теж не дешево.

Кварц

Кварцові стільниці виготовляються з подрібненого каменю, змішаного зі смолами. Вони не потребують герметизації, стійкі до плям та легкі у догляді, хоча за них так само доведеться віддати гарну суму.

Стільниці бувають різними / Фото Freepik

Ламінат

Ламінат – бюджетний варіант, що дозволяє імітувати інші матеріали. Він простий в установці, але погано переносить вологу та пошкодження.

Бетон

Бетонні стільниці виглядають стильно та сучасно, особливо в індустріальних інтер'єрах. Проте вони важкі та потребують регулярного герметизування.

Скло

Скляні стільниці додають ванній кімнаті сучасний вигляд. Вони легко чистяться, але можуть бути дорогими та крихкими.

Плитка

Такі стільниці – доступний варіант, який легко встановити самостійно. Проте шви між плитками потребують ретельного догляду, а самі плитки через необережність можуть бути легко пошкоджені.