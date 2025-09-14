Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, есть вещи, с которыми это происходит гораздо быстрее, чем с другими. И в эту категорию попадает шторка для душа, что покрывается пятнами и плесенью почти мгновенно. Как очистить и поддерживать ее в хорошем состоянии как можно дольше, рассказываем далее.

Как очистить шторку для душа надолго?

Просто бросьте шторку для душа в стиральную машину с небольшим количеством моющего средства и отбеливателя и постирайте ее на деликатном режиме с прохладной водой.

Если грязи много, туда можно добавить несколько старых полотенец, которые помогут оттереть и удалить накопления на шторке.

Этот метод должен подойти для большинства пластиковых, виниловых и тканевых штор. Однако, если она не является устойчивой к отбеливателю, вероятно, лучше отказаться от этого способа, во избежание обесцвечивания.

В остальных случаях это абсолютно безопасный способ, что вернет шторке первоначальную чистоту.

Шторку для душа можно стирать / Фото Pexels

Какая вещь в ванной также нуждается в особой очистке?

Может казаться, что наиболее грязными дома являются шторки для душа или унитазы. Однако это совсем не так.

На самом деле лидером загрязнения является держатель для зубной щетки. Большинство забывает его чистить, поэтому он накапливает немало микробов.

Однако хорошая новость заключается в том, что его можно легко вымыть самостоятельно. Для этого достаточно бросить его в посудомоечную машину.