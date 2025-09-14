Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, є речі, з якими це відбувається набагато швидше, ніж з іншими. І в цю категорію потрапляє шторка для душу, що вкривається плямами та пліснявою майже миттєво. Як очистити і підтримувати її в гарному стані якомога довше, розповідаємо далі.

Як очистити шторку для душу надовго?

Просто киньте шторку для душу у пральну машину з невеликою кількістю мийного засобу та відбілювача та виперіть її на делікатному режимі з прохолодною водою.

Якщо бруду багато, туди також можна додати кілька старих рушників, що допоможуть відтерти та видалити накопичення на шторці.

Цей метод має підійти для більшості пластикових, вінілових та тканинних штор. Однак, якщо вона не є стійкою до відбілювача, ймовірно, краще відмовитися від цього способу, щоб уникнути знебарвлення.

В інших випадках це абсолютно безпечний спосіб, що поверне шторці первісну чистоту.

Шторку для душу можна прати / Фото Pexels

Яка річ у ванній також потребує особливого очищення?

Може здаватися, що найбільш брудними вдома є шторки для душу чи унітази. Однак це зовсім не так.

Насправді лідером забруднення є тримач для зубної щітки. Більшість забуває його чистити, тож він накопичує чимало мікробів.

Однак гарна новина полягає у тому, що його можна легко вимити самостійно. Для цього достатньо кинути його в посудомийну машину.