Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, один из самых эффективных – комбинация уксуса и пищевой соды. Как правильно чистить стиральную машину с помощью этих продуктов, рассказываем далее.
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Почему стоит выбирать натуральные средства
Уксус и сода имеют ряд преимуществ перед химическими средствами:
- Безопасность для здоровья – не содержат агрессивных веществ.
- Доступность – часто уже есть дома.
- Экологичность – биоразлагаемые и безвредны для окружающей среды.
- Экономичность – не требуют больших затрат.
Как вымыть стиралку уксусом и содой
Возьмите 2 стакана дистиллированного белого уксуса, полстакана пищевой соды и микрофибру.
Далее убедитесь, что барабан пустой, налейте 2 стакана уксуса прямо туда и запустите горячий и самый длинный цикл стирки.
Стиральную машинку стоит чистить регулярно / Фото Freepik
После завершения цикла с уксусом добавьте в барабан соду. Снова запустите горячий цикл стирки без одежды и моющих средств.
После завершения второго цикла вымойте барабан, дверцу и уплотнители микрофибровой тряпкой.
Оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить появление плесени.
Как часто проводить чистку
Оптимальная частота – один раз в месяц. Это поможет избежать плесени, неприятных запахов и накопления остатков моющих средств.
Этот простой, но эффективный способ может продлить жизнь вашей стиральной машины и сохранить свежесть вашей одежды. И главное – вам не придется иметь дело с пятнами на одежде, которые невозможно отстирать.
Кстати, регулярное сливание воды из стиральной машины также является полезным для профилактического обслуживания.