Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, один із найефективніших – комбінація оцту та харчової соди. Як правильно чистити пральну машину за допомогою цих продуктів, розповідаємо далі.

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Чому варто обирати натуральні засоби

Оцет та сода мають низку переваг над хімічними засобами:

Безпечність для здоров’я – не містять агресивних речовин.

Доступність – часто вже є вдома.

Екологічність – біорозкладні та нешкідливі для довкілля.

Економічність – не потребують великих витрат.

Як вимити пралку оцтом та содою

Візьміть 2 склянки дистильованого білого оцту, пів склянки харчової соди та мікрофібру.

Далі переконайтесь, що барабан порожній, налийте 2 склянки оцту прямо туди та запустіть найгарячіший та найдовший цикл прання.

Пральну машинку варто чистити регулярно / Фото Freepik

Після завершення циклу з оцтом додайте в барабан соду. Знову запустіть гарячий цикл прання без одягу та мийних засобів.

Після завершення другого циклу вимийте барабан, дверцята та ущільнювачі мікрофібровою ганчіркою.

Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти появі цвілі.

Як часто проводити чистку

Оптимальна частота – один раз на місяць. Це допоможе уникнути цвілі, неприємних запахів і накопичення залишків мийних засобів.

Цей простий, але ефективний спосіб може продовжити життя вашої пральної машини та зберегти свіжість вашого одягу. І головне – вам не доведеться мати справу з плямами на одязі, які неможливо відіпрати.

До речі, регулярне зливання води з пральної машини також є корисним для профілактичного обслуговування.