Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, существует много видов мульчи, которые отличаются по составу и свойствам. Что о них важно знать и каким типам отдавать предпочтение, рассказываем далее.

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Что такое мульча

Мульча – это любой материал, покрывающий поверхность почвы. Она выполняет сразу несколько функций: поддерживает здоровье растений, защищает от сорняков, а также помогает избежать механического повреждения корней и стволов деревьев, уменьшая необходимость частого кошения газона.

Кроме того, мульчирование вокруг деревьев и растений уменьшает конкуренцию травы за ресурсы. Также мульча помогает защитить почву от эрозии, особенно в условиях частых ливней. Некоторые ее виды могут улучшить качество почвы, способствуя здоровому росту растений.

Виды мульчи и их польза

Мульча делится на органическую и неорганическую. Первая разлагаются со временем, обогащая почву питательными веществами. К такой мульче относятся:

Древесная щепа и кора. Медленно разлагаются, улучшая структуру почвы.

Измельченные листья. Быстро разлагается, обогащает почву.

Скошенная трава. Идеальна для огородов, но стоит избегать ее применения после использования гербицидов.

Солома. Хорошо подходит для защиты клубники и многолетних растений зимой.

Хвоя. Подобно соломе, она может быть отличным выбором для клубники и других растений, которые нуждаются в защите зимой, поскольку не сбивается, как листья.

Грибной компост. Это смесь, в которой выращивают грибы. Она содержит полезные органические материалы, однако может иметь высокий уровень солей.

Мульчирование сада весной: смотрите видео

Неорганическая мульча же не разлагается, поэтому ее заменяют гораздо реже. В этот перечень входят:

Камень и гравий. Хороший выбор для растений, которые не любят чрезмерную влагу, потому что камни не будут задерживать ее вокруг. Однако они могут перегревать почву в особо жарких регионах.

Ракушки. Добавляют декоративности, но могут иметь специфический запах.

Переработанное стекло. Яркий акцент в саду, но требует подкладки для предотвращения проникновения в почву.

Как правильно применять мульчу

Выбор правильного типа мульчи и правильное ее применение помогут вам создать здоровый и ухоженный сад с минимальными усилиями.

Чтобы мульча работала как нельзя лучше, наносите слой толщиной 2 – 3 сантиметра, а также избегайте создания насыпей вокруг стволов деревьев, чтобы не приводить к гниению и поражению вредителями.

Кроме того, помните, что лучшее время для мульчирования – осенью или поздней весной, когда почва уже прогрелась.