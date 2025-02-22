Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, существует много видов мульчи, которые отличаются по составу и свойствам. Что о них важно знать и каким типам отдавать предпочтение, рассказываем далее.
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Что такое мульча
Мульча – это любой материал, покрывающий поверхность почвы. Она выполняет сразу несколько функций: поддерживает здоровье растений, защищает от сорняков, а также помогает избежать механического повреждения корней и стволов деревьев, уменьшая необходимость частого кошения газона.
Кроме того, мульчирование вокруг деревьев и растений уменьшает конкуренцию травы за ресурсы. Также мульча помогает защитить почву от эрозии, особенно в условиях частых ливней. Некоторые ее виды могут улучшить качество почвы, способствуя здоровому росту растений.
Виды мульчи и их польза
Мульча делится на органическую и неорганическую. Первая разлагаются со временем, обогащая почву питательными веществами. К такой мульче относятся:
Древесная щепа и кора. Медленно разлагаются, улучшая структуру почвы.
Измельченные листья. Быстро разлагается, обогащает почву.
Скошенная трава. Идеальна для огородов, но стоит избегать ее применения после использования гербицидов.
Солома. Хорошо подходит для защиты клубники и многолетних растений зимой.
Хвоя. Подобно соломе, она может быть отличным выбором для клубники и других растений, которые нуждаются в защите зимой, поскольку не сбивается, как листья.
Грибной компост. Это смесь, в которой выращивают грибы. Она содержит полезные органические материалы, однако может иметь высокий уровень солей.
Мульчирование сада весной: смотрите видео
Неорганическая мульча же не разлагается, поэтому ее заменяют гораздо реже. В этот перечень входят:
Камень и гравий. Хороший выбор для растений, которые не любят чрезмерную влагу, потому что камни не будут задерживать ее вокруг. Однако они могут перегревать почву в особо жарких регионах.
Ракушки. Добавляют декоративности, но могут иметь специфический запах.
Переработанное стекло. Яркий акцент в саду, но требует подкладки для предотвращения проникновения в почву.
Как правильно применять мульчу
Выбор правильного типа мульчи и правильное ее применение помогут вам создать здоровый и ухоженный сад с минимальными усилиями.
Чтобы мульча работала как нельзя лучше, наносите слой толщиной 2 – 3 сантиметра, а также избегайте создания насыпей вокруг стволов деревьев, чтобы не приводить к гниению и поражению вредителями.
Кроме того, помните, что лучшее время для мульчирования – осенью или поздней весной, когда почва уже прогрелась.