Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, існує багато видів мульчі, які відрізняються за складом та властивостями. Що про них важливо знати та яким типам надавати перевагу, розповідаємо далі.

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Що таке мульча

Мульча – це будь-який матеріал, що покриває поверхню ґрунту. Вона виконує одразу кілька функцій: підтримує здоров’я рослин, захищає від бур’янів, а також допомагає уникнути механічного пошкодження коріння та стовбурів дерев, зменшуючи необхідність частого косіння газону.

Крім того, мульчування навколо дерев та рослин зменшує конкуренцію трави за ресурси. Також мульча допомагає захистити ґрунт від ерозії, особливо в умовах частих злив. Деякі її види можуть покращити якість ґрунту, сприяючи здоровому росту рослин.

Види мульчі та їхня користь

Мульча поділяється на органічну та неорганічну. Перша розкладаються з часом, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. До такої мульчі належать:

Деревна тріска та кора. Повільно розкладаються, покращуючи структуру ґрунту.

Подрібнене листя. Швидко розкладається, збагачує ґрунт.

Скошена трава. Ідеальна для городів, але варто уникати її застосування після використання гербіцидів.

Солома. Добре підходить для захисту полуниці та багаторічних рослин узимку.

Хвоя. Подібно до соломи, вона може бути чудовим вибором для полуниці та інших рослин, які потребують захисту взимку, оскільки не збивається, як листя.

Грибний компост. Це суміш, у якій вирощують гриби. Вона містить корисні органічні матеріали, однак може мати високий рівень солей.

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Неорганічна мульча ж не розкладається, тому її замінюють набагато рідше. До цього переліку входять:

Камінь та гравій. Гарний вибір для рослин, які не люблять надмірну вологу, бо каміння не затримуватиме її навколо. Однак воно може перегрівати ґрунт в особливо спекотних регіонах.

Мушлі. Додають декоративності, але можуть мати специфічний запах.

Перероблене скло. Яскравий акцент у саду, але потребує підкладки для запобігання проникненню в ґрунт.

Як правильно застосовувати мульчу

Вибір правильного типу мульчі та правильне її застосування допоможуть вам створити здоровий і доглянутий сад з мінімальними зусиллями.

Аби мульча працювала як найкраще, наносьте шар товщиною 2 – 3 сантиметри, а також уникайте створення насипів навколо стовбурів дерев, щоб не призводити до гниття та ураження шкідниками.

Крім того, пам'ятайте, що найкращий час для мульчування – восени або пізньою весною, коли ґрунт вже прогрівся.