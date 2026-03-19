Как отметили на странице Сумского филиала "Газсети", говорится не о самих устройствах, а о том, как они влияют на воздушные потоки в помещении. Как следствие – может возникнуть нестабильное горение, проблемы с тягой и даже образование угарного газа.
В чем главная опасность?
Для нормальной работы газового оборудования нужен постоянный доступ кислорода и исправная вентиляция. Если циркуляция воздуха нарушается, процесс горения становится неполным. Это может привести к накоплению угарного газа, который не имеет запаха, но является смертельно опасным.
Какая техника представляет риск?
- Кондиционеры и сплит-системы
Эти устройства активно изменяют движение воздуха в комнате. В некоторых случаях это может вызвать так называемую обратную тягу – когда продукты сгорания не выходят через вентиляцию, а возвращаются обратно в помещение.
- Вентиляторы и очистители воздуха
Мощные приборы также влияют на баланс воздуха и могут "сбивать" нормальное горение газа. В результате пламя становится нестабильным, а риск образования вредных газов возрастает. Специалисты советуют не размещать такую технику непосредственно возле газовых приборов или вплотную к ним.
Современные металлопластиковые окна, которые обеспечивают герметичность, часто блокируют естественную вентиляцию. Из-за этого воздух в помещении не обновляется, а газовые приборы могут работать некорректно. Регулярное проветривание или установка вентиляционных клапанов поможет избежать этой проблемы.
Как снизить риски?
У ГСЧС рекомендуют придерживаться простых правил:
- не перекрывать вентиляционные отверстия;
- обеспечивать постоянный доступ свежего воздуха;
- не устанавливать мощные воздушные приборы рядом с газовыми;
- регулярно проверять исправность оборудования.
Дополнительной защитой станет установка датчика угарного газа – он вовремя предупредит об опасной концентрации в воздухе.
- Эксперты рекомендуют не спешить сразу включать электроприборы после восстановления электроснабжения. В первые минуты после появления света в сети часто наблюдаются скачки напряжения, которые могут серьезно повредить технику.
- Именно в этот момент электросистема еще нестабильна, поэтому резкая нагрузка только повышает риски. Специалисты советуют подождать не менее 5 – 10 минут перед повторным включением приборов. Это позволит напряжению стабилизироваться и уменьшит вероятность короткого замыкания или выхода техники из строя.