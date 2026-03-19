Как отметили на странице Сумского филиала "Газсети", говорится не о самих устройствах, а о том, как они влияют на воздушные потоки в помещении. Как следствие – может возникнуть нестабильное горение, проблемы с тягой и даже образование угарного газа.

В чем главная опасность?

Для нормальной работы газового оборудования нужен постоянный доступ кислорода и исправная вентиляция. Если циркуляция воздуха нарушается, процесс горения становится неполным. Это может привести к накоплению угарного газа, который не имеет запаха, но является смертельно опасным.

Какая техника представляет риск?

Кондиционеры и сплит-системы

Эти устройства активно изменяют движение воздуха в комнате. В некоторых случаях это может вызвать так называемую обратную тягу – когда продукты сгорания не выходят через вентиляцию, а возвращаются обратно в помещение.

Вентиляторы и очистители воздуха

Мощные приборы также влияют на баланс воздуха и могут "сбивать" нормальное горение газа. В результате пламя становится нестабильным, а риск образования вредных газов возрастает. Специалисты советуют не размещать такую технику непосредственно возле газовых приборов или вплотную к ним.

Современные металлопластиковые окна, которые обеспечивают герметичность, часто блокируют естественную вентиляцию. Из-за этого воздух в помещении не обновляется, а газовые приборы могут работать некорректно. Регулярное проветривание или установка вентиляционных клапанов поможет избежать этой проблемы.



Какую бытовую технику нельзя рядом с газовыми приборами

Как снизить риски?

У ГСЧС рекомендуют придерживаться простых правил:

не перекрывать вентиляционные отверстия;

обеспечивать постоянный доступ свежего воздуха;

не устанавливать мощные воздушные приборы рядом с газовыми;

регулярно проверять исправность оборудования.

Дополнительной защитой станет установка датчика угарного газа – он вовремя предупредит об опасной концентрации в воздухе.

