Як зазначили на сторінці Сумської філії "Газмережі", мовиться не про самі пристрої, а про те, як вони впливають на повітряні потоки у приміщенні. Як наслідок – може виникнути нестабільне горіння, проблеми з тягою та навіть утворення чадного газу.

У чому головна небезпека?

Для нормальної роботи газового обладнання потрібен постійний доступ кисню та справна вентиляція. Якщо циркуляція повітря порушується, процес горіння стає неповним. Це може призвести до накопичення чадного газу, який не має запаху, але є смертельно небезпечним.

Яка техніка становить ризик?

Кондиціонери та спліт-системи

Ці пристрої активно змінюють рух повітря в кімнаті. У деяких випадках це може спричинити так звану зворотну тягу – коли продукти згоряння не виходять через вентиляцію, а повертаються назад у приміщення.

Вентилятори та очищувачі повітря

Потужні прилади також впливають на баланс повітря і можуть "збивати" нормальне горіння газу. У результаті полум'я стає нестабільним, а ризик утворення шкідливих газів зростає. Фахівці радять не розміщувати таку техніку безпосередньо біля газових приладів або впритул до них.

Сучасні металопластикові вікна, які забезпечують герметичність, часто блокують природну вентиляцію. Через це повітря у приміщенні не оновлюється, а газові прилади можуть працювати некоректно. Регулярне провітрювання або встановлення вентиляційних клапанів допоможе уникнути цієї проблеми.



Яку побутову техніку не можна поряд із газовими приладами

Як знизити ризики?

У ДСНС рекомендують дотримуватися простих правил:

не перекривати вентиляційні отвори;

забезпечувати постійний доступ свіжого повітря;

не встановлювати потужні повітряні прилади поруч із газовими;

регулярно перевіряти справність обладнання.

Додатковим захистом стане встановлення датчика чадного газу – він вчасно попередить про небезпечну концентрацію у повітрі.

