Причина проста: не в каждом доме есть отдельный кабинет, но почти всем нужно место, где можно оставить почту, зарядить гаджеты, хранить документы или другие повседневные вещи. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Смотрите также Не так, как всегда: эксперты назвали идеальную температуру для холодильника летом

Почему кухонный стол из 90-х снова в моде?

К тому же все больше людей работают из дома, поэтому им нужен дополнительный рабочий уголок. А еще на кухне удобно составлять список покупок, разбирать бумаги или заниматься другими мелкими домашними делами.

Современный кухонный стол выполняет те же функции, что и раньше, но имеет более лаконичный дизайн.

Место для работы на кухне / Фото James Nathan Schroder

Дизайнеры советуют располагать стол подальше от основной рабочей зоны кухни и проходов. Так он не будет мешать во время приготовления пищи, а рабочие документы или детские тетради не окажутся среди кастрюль и продуктов.

Также специалисты рекомендуют размещать стол рядом с кофейной или чайной зоной. Это сделает пространство еще более функциональным и поможет избежать беспорядка.

Стоит сделать кухонный стол такой же высоты, как и кухонную столешницу – примерно 91 сантиметр от пола.

В отличие от старых моделей с меньшей высотой, современный вариант выглядит более гармонично рядом с кухонным островом и позволяет использовать одинаковые стулья или барные табуреты.

Кроме того, во время приема гостей такой стол может служить дополнительной рабочей поверхностью.

Встроенный стол на кухне / Фото Anne D. Schlechter

Также важно заранее продумать электропитание. Встроенные розетки или USB-порты, скрытые под шкафами, сегодня являются обязательными. Если кухня уже обустроена, можно установить компактную зарядную станцию на столешницу или закрепить ее под навесными шкафчиками.

Что касается дизайна, эксперты советуют оформлять кухонный стол в том же стиле, что и всю кухню. Одинаковые фасады, фурнитура и шкафчики помогут сделать его естественной частью интерьера, а изготовленные на заказ системы хранения позволят поддерживать порядок и максимально эффективно использовать пространство.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году в моду снова возвращается тренд 1980-х – цветная плитка с узорами для кухонного пола.