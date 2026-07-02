Причина проста: не в кожному будинку є окремий кабінет, але майже всім потрібне місце, де можна залишити пошту, зарядити гаджети, зберігати документи чи інші повсякденні речі. Про це пише Better Homes and gardens.

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Чому кухонний стіл з 90-х знову у моді?

До того ж дедалі більше людей працюють із дому, тому їм потрібен додатковий робочий куточок. А ще на кухні зручно писати список покупок, розбирати папери чи займатися іншими дрібними домашніми справами.

Сучасний кухонний стіл виконує ті ж функції, що й раніше, але має більш лаконічний дизайн.

Місце для роботи на кухні / Фото James Nathan Schroder

Дизайнери радять розташовувати стіл подалі від основної робочої зони кухні та проходів. Так він не заважатиме під час приготування їжі, а робочі документи чи дитячі зошити не опиняться серед каструль і продуктів.

Також фахівці рекомендують розміщувати стіл поруч із кавовою або чайною зоною. Це зробить простір ще функціональнішим і допоможе уникнути безладу.

Варто робити кухонний стіл такої ж висоти, як і кухонну стільницю – приблизно 91 сантиметрів від підлоги.

На відміну від старих моделей із нижчою висотою, сучасний варіант має більш цілісний вигляд поруч із кухонним островом і дозволяє використовувати однакові стільці або барні табурети.

Крім того, під час прийому гостей такий стіл може слугувати додатковою робочою поверхнею.

Вбудований стіл на кухні / Фото Anne D. Schlechter

Також важливо заздалегідь продумати електроживлення. Вбудовані розетки або USB-порти, приховані під шафами, сьогодні є обов'язковими. Якщо кухня вже облаштована, можна встановити компактну зарядну станцію на стільницю або закріпити її під навісними шафками.

Щодо дизайну, експерти радять оформлювати кухонний стіл у тому самому стилі, що й усю кухню. Однакові фасади, фурнітура та шафки допоможуть зробити його природною частиною інтер'єру, а індивідуально виготовлені системи зберігання дозволять підтримувати порядок і максимально ефективно використовувати простір.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році в моду знову повертається тренд 1980-х – кольорова плитка з візерунками для кухонної підлоги.