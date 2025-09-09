Скромная масленка, которая когда-то была просто практичным предметом, переживает настоящее возрождение. Теперь ее выставляют на кухонных столешницах и обеденных столах как стильный и функциональный аксессуар, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Почему возрождается интерес к масленкам?

Масленки имеют долгую историю: ранние модели часто имели крышки или даже отсеки для льда, во избежание порчи продукта. Еще одно умное изобретение XIX века – это масляный колокольчик (или масляная керамическая емкость).

Масло кладется в крышку-колокольчик, которую потом переворачивают и вставляют в основу, частично заполненную водой, которая создает водяное уплотнение. С появлением холодильников масленки отошли на второй план.

Однако теперь масленки снова в центре внимания. Все больше людей стремятся окружить себя вещами, которые приносят радость и отражают характер дома.

Некоторые энтузиасты пошли еще дальше – разрисовывают, декорируют или даже самостоятельно изготавливают масленки, превращая простой кухонный аксессуар в произведение искусства.

Интерес к маслянкам возрождается по нескольким причинам. Во-первых, "масляно-желтый" стал модным цветом в мире моды и интерьера, поэтому сам продукт выглядит актуально. Кулинарная культура тоже поддерживает эту тенденцию – последние несколько лет соцсети заполонили "масляные доски".

Не менее важным является общий тренд на замедление темпа жизни и наслаждение повседневными ритуалами. Взять масло из красивой масленки на завтрак – значительно теплее и приятнее, чем доставать холодный брусок из холодильника.

Как вписать масленку в интерьер кухни?

Универсальность – главное преимущество масленки. Ее можно:

поставить возле плиты для удобства во время готовки или использовать как часть сервировки стола;

комбинировать с тарелками в узорах, льняными салфетками и цветной посудой.

Какие еще тенденции в декоре из прошлого возвращаются в моду?

