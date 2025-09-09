Скромная масленка, которая когда-то была просто практичным предметом, переживает настоящее возрождение. Теперь ее выставляют на кухонных столешницах и обеденных столах как стильный и функциональный аксессуар, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.
Почему возрождается интерес к масленкам?
Масленки имеют долгую историю: ранние модели часто имели крышки или даже отсеки для льда, во избежание порчи продукта. Еще одно умное изобретение XIX века – это масляный колокольчик (или масляная керамическая емкость).
Масло кладется в крышку-колокольчик, которую потом переворачивают и вставляют в основу, частично заполненную водой, которая создает водяное уплотнение. С появлением холодильников масленки отошли на второй план.
Однако теперь масленки снова в центре внимания. Все больше людей стремятся окружить себя вещами, которые приносят радость и отражают характер дома.
Некоторые энтузиасты пошли еще дальше – разрисовывают, декорируют или даже самостоятельно изготавливают масленки, превращая простой кухонный аксессуар в произведение искусства.
Интерес к маслянкам возрождается по нескольким причинам. Во-первых, "масляно-желтый" стал модным цветом в мире моды и интерьера, поэтому сам продукт выглядит актуально. Кулинарная культура тоже поддерживает эту тенденцию – последние несколько лет соцсети заполонили "масляные доски".
Не менее важным является общий тренд на замедление темпа жизни и наслаждение повседневными ритуалами. Взять масло из красивой масленки на завтрак – значительно теплее и приятнее, чем доставать холодный брусок из холодильника.
Как вписать масленку в интерьер кухни?
Универсальность – главное преимущество масленки. Ее можно:
- поставить возле плиты для удобства во время готовки или использовать как часть сервировки стола;
- комбинировать с тарелками в узорах, льняными салфетками и цветной посудой.
Какие еще тенденции в декоре из прошлого возвращаются в моду?
Эксперты прогнозируют возвращение ретро-декора осенью 2025 года. В моде будут:
- эстетика частных школ: твид, полоски, латунные подсвечники и классические пледы.
- скатерти или декор с горошком;
- кофейные оттенки;
- стены с плиткой в синих или терракотовых оттенках;
- современный ар-деко: бархат, скульптурные светильники, зеркала с золотом.