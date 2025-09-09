Скромна маслянка, яка колись була просто практичним предметом, переживає справжнє відродження. Тепер її виставляють на кухонних стільницях і обідніх столах як стильний та функціональний аксесуар, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.
Дивіться також Як більмо на оці: цей колись модний дизайн шафок псує загальне враження від кухні
Чому відроджується інтерес до маслянок?
Маслянки мають довгу історію: ранні моделі часто мали кришки або навіть відсіки для льоду, щоб уникнути псування продукту. Ще один розумний винахід XIX століття – це масляний дзвіночок (або масляна керамічна ємність).
Масло кладеться у кришку-дзвіночок, яку потім перевертають і вставляють в основу, частково заповнену водою, яка створює водяне ущільнення. З появою холодильників маслянки відійшли на другий план.
Однак тепер маслянки знову в центрі уваги. Дедалі більше людей прагнуть оточити себе речами, які приносять радість і відображають характер домівки.
Деякі ентузіасти пішли ще далі – розмальовують, декорують або навіть самостійно виготовляють маслянки, перетворюючи простий кухонний аксесуар на витвір мистецтва.
Як використовувати маслянки вдома: дивіться відео
Інтерес до маслянок відроджується з кількох причин. По-перше, "масляно-жовтий" став модним кольором у світі моди та інтер'єру, тож сам продукт виглядає актуально. Кулінарна культура теж підтримує цю тенденцію – останні кілька років соцмережі заполонили "масляні дошки".
Не менш важливим є загальний тренд на уповільнення темпу життя й насолоду повсякденними ритуалами. Взяти масло з красивої маслянки на сніданок – значно тепліше та приємніше, ніж діставати холодний брусок з холодильника.
Маслянку можна створити власноруч: дивіться відео
Як вписати маслянку в інтер'єр кухні?
Універсальність – головна перевага маслянки. Її можна:
- поставити біля плити для зручності під час готування або використовувати як частину сервірування столу;
- комбінувати з тарілками у візерунках, лляними серветками й кольоровим посудом.
Які ще тенденції у декорі з минулого повертаються у моду?
Експерти прогнозують повернення ретро-декору восени 2025 року. У моді будуть:
естетика приватних шкіл: твід, смужки, латунні свічники та класичні пледи.
скатертини чи декор з горошком;
кавові відтінки;
стіни з плиткою у синіх чи теракотових відтінках;
сучасний ар-деко: оксамит, скульптурні світильники, дзеркала з золотом.