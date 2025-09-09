Скромна маслянка, яка колись була просто практичним предметом, переживає справжнє відродження. Тепер її виставляють на кухонних стільницях і обідніх столах як стильний та функціональний аксесуар, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

Дивіться також Як більмо на оці: цей колись модний дизайн шафок псує загальне враження від кухні

Чому відроджується інтерес до маслянок?

Маслянки мають довгу історію: ранні моделі часто мали кришки або навіть відсіки для льоду, щоб уникнути псування продукту. Ще один розумний винахід XIX століття – це масляний дзвіночок (або масляна керамічна ємність).

Масло кладеться у кришку-дзвіночок, яку потім перевертають і вставляють в основу, частково заповнену водою, яка створює водяне ущільнення. З появою холодильників маслянки відійшли на другий план.

Однак тепер маслянки знову в центрі уваги. Дедалі більше людей прагнуть оточити себе речами, які приносять радість і відображають характер домівки.

Деякі ентузіасти пішли ще далі – розмальовують, декорують або навіть самостійно виготовляють маслянки, перетворюючи простий кухонний аксесуар на витвір мистецтва.

Як використовувати маслянки вдома: дивіться відео

Інтерес до маслянок відроджується з кількох причин. По-перше, "масляно-жовтий" став модним кольором у світі моди та інтер'єру, тож сам продукт виглядає актуально. Кулінарна культура теж підтримує цю тенденцію – останні кілька років соцмережі заполонили "масляні дошки".

Не менш важливим є загальний тренд на уповільнення темпу життя й насолоду повсякденними ритуалами. Взяти масло з красивої маслянки на сніданок – значно тепліше та приємніше, ніж діставати холодний брусок з холодильника.

Маслянку можна створити власноруч: дивіться відео

Як вписати маслянку в інтер'єр кухні?

Універсальність – головна перевага маслянки. Її можна:

поставити біля плити для зручності під час готування або використовувати як частину сервірування столу;

комбінувати з тарілками у візерунках, лляними серветками й кольоровим посудом.

Які ще тенденції у декорі з минулого повертаються у моду?

Експерти прогнозують повернення ретро-декору восени 2025 року. У моді будуть: