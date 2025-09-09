Скромна маслянка, яка колись була просто практичним предметом, переживає справжнє відродження. Тепер її виставляють на кухонних стільницях і обідніх столах як стильний та функціональний аксесуар, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and Gardens.

Маслянки мають довгу історію: ранні моделі часто мали кришки або навіть відсіки для льоду, щоб уникнути псування продукту. Ще один розумний винахід XIX століття – це масляний дзвіночок (або масляна керамічна ємність).

Масло кладеться у кришку-дзвіночок, яку потім перевертають і вставляють в основу, частково заповнену водою, яка створює водяне ущільнення. З появою холодильників маслянки відійшли на другий план.

Однак тепер маслянки знову в центрі уваги. Дедалі більше людей прагнуть оточити себе речами, які приносять радість і відображають характер домівки.

Деякі ентузіасти пішли ще далі – розмальовують, декорують або навіть самостійно виготовляють маслянки, перетворюючи простий кухонний аксесуар на витвір мистецтва.

Інтерес до маслянок відроджується з кількох причин. По-перше, "масляно-жовтий" став модним кольором у світі моди та інтер'єру, тож сам продукт виглядає актуально. Кулінарна культура теж підтримує цю тенденцію – останні кілька років соцмережі заполонили "масляні дошки".

Не менш важливим є загальний тренд на уповільнення темпу життя й насолоду повсякденними ритуалами. Взяти масло з красивої маслянки на сніданок – значно тепліше та приємніше, ніж діставати холодний брусок з холодильника.

Універсальність – головна перевага маслянки. Її можна:

  • поставити біля плити для зручності під час готування або використовувати як частину сервірування столу;
  • комбінувати з тарілками у візерунках, лляними серветками й кольоровим посудом.

Експерти прогнозують повернення ретро-декору восени 2025 року. У моді будуть:

  • естетика приватних шкіл: твід, смужки, латунні свічники та класичні пледи.

  • скатертини чи декор з горошком;

  • кавові відтінки;

  • стіни з плиткою у синіх чи теракотових відтінках;

  • сучасний ар-деко: оксамит, скульптурні світильники, дзеркала з золотом.