Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, его дизайн собрал более 450,000 просмотров на платформе тикток и вызвал ностальгию у зрителей. Как выглядит комната мужчины, рассказываем далее.

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Как мужчина превратил комнату в "капсулу времени"

Эллиотт делится, что вдохновением для него стали комнаты его мамы и бабушки, что поражали мужчину еще в 80 – 90-х годах.

Чтобы вернуть атмосферу того периода в своей спальне, он использовал цветочные обои, гардины до пола в тон, покрывало, стулья и даже скатерть от культового бренда тех времен.

Мне всегда нравилось, как там все сочетается. Я потратил некоторое время на то, чтобы переделать эту спальню в моем доме. Я знаю, что этот стиль снова появляется то здесь, то там, и, кажется, на людей он действительно производит впечатление, вызывают воспоминания,

– говорит Закари.

Как выглядит комната мужчины: смотрите видео

Свою переделанную спальню мужчина использует преимущественно для гостей. Он добавляет, что любит места, где может чувствовать, что его перенесли в прошлое, и помнит, как в доме его детства были такие комнаты, поэтому это был способ напомнить самому себе о том времени.

Кстати, сделать это удалось Эллиотту не только для себя. Пользователи тикток также были в восторге от обновления его спальни. Комментарии оказались чрезвычайно эмоциональными, многие рассказывали собственные воспоминания с подобными интерьерами.

"Представьте, что вы засыпаете на этой кровати после школы, когда ваша бабушка готовит ужин в другой комнате", "Чего, черт возьми, это заставило меня плакать? Я так устала быть взрослой, я хочу лечь в эту кровать и прогулять день в школе из-за болезни", "У меня на самом деле была эта спальня, и она до сих пор моя любимая", – писали люди.