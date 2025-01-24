Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, його дизайн зібрав понад 450,000 переглядів на платформі тікток та викликав ностальгію у глядачів. Як виглядає кімната чоловіка, розповідаємо далі.

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Як чоловік перетворив кімнату на "капсулу часу"

Елліотт ділиться, що натхненням для нього стали кімнати його мами та бабусі, що вражали чоловіка ще у 80 – 90-х роках.

Щоб повернути атмосферу того періоду у своїй спальні, він використав квіткові шпалери, гардини до підлоги в тон, покривало, стільці та навіть скатертину від культового бренду тих часів.

Мені завжди подобалося, як там все поєднується. Я витратив деякий час на те, щоб переробити цю спальню в моєму домі. Я знаю, що цей стиль знову з’являється то тут, то там, і, здається, на людей він справді справляє враження, викликають спогади,

– каже Закарі.

Як виглядає кімната чоловіка: дивіться відео

Свою перероблену спальню чоловік використовує переважно для гостей. Він додає, що любить місця, де може відчувати, що його перенесли в минуле, і пам’ятає, як у будинку його дитинства були такі кімнати, тож це був спосіб нагадати самому собі про той час.

До речі, зробити це вдалося Елліотту не тільки для себе. Користувачі тікток також були в захваті від оновлення його спальні. Коментарі виявилися надзвичайно емоційними, багато хто розповідав власні спогади з подібними інтер'єрами.

"Уявіть, що ви засинаєте на цьому ліжку після школи, коли ваша бабуся готує вечерю в іншій кімнаті", "Чого, чорт візьми, це змусило мене плакати? Я так втомилася бути дорослою, я хочу лягти в це ліжко і прогуляти день у школі через хворобу", "У мене насправді була ця спальня, і вона досі моя улюблена", – писали люди.