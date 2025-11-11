42-летний Дэвид Дровер поделился своей историю в Reddit. По его словам, то, что начиналось как простое "зашкурить и перекрасить", превратилось в "археологические раскопки всех известных человечеству покрытий", передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что мужчина нашел под лестницей?

Дровер опубликовал серию фото, которые показывают слои краски, смолы и других материалов, накопленных за годы. Верхний слой – это современная белая глянцевая краска, пузырящаяся. Под ней – толстая пожелтевшая масляная краска, что размазывается, а не снимается. Еще ниже: черная смола или битум, который превращается в плотный клей под действием средства для снятия краски или строительного фена.

Дровер добавил, что средство для снятия краски "превращает все в липкую массу", шлифовка "сразу забивается", и сейчас он "разнес смолоподобную краску по всему полу".

Что нашел под лестницей Дэвид Дровер / Фото Reddit

В комментариях он раскрыл, что под слоями краски нашли также свинец. Из-за его жена Рошель, которая беременна и вдыхала пыль, посетила на всякий случай врача. Дровер волновался, что она могла отравиться свинцом.

Пост Дэвида набрал более 800 комментариев, пользователи шутили и выражали сочувствие. Один написал: "Три варианта: потратить вечность на очистку, заплатить кому-то или купить новый ковер". Другой пошутил: "Снимите лестницу. Установите скалодром". Хотя ремонт лестницы испытал терпение домовладельца (и, возможно, его брак), пользователи сети с восторгом наблюдали за этим "археологическим хаосом".

Что нашли хозяева под новой плиткой на кухне?

Супруги, которые делали ремонт, нашли под новой плиткой старые расписанные вручную плитки. Они поделились видео в TikTok – его просмотрели более 1,6 миллиона раз. Хозяева заметили, что фартук на кухне слишком толстый для одного слоя плитки, сняли уголок и обнаружили уникальный рисунок под современным покрытием.