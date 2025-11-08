От правильного выбора зависит, будет ли пожар быстро локализован, или превратится в масштабное возгорание, пишет 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция: несколько человек травмированы, десятки эвакуированы

Какой огнетушитель выбрать для дома?

Выбор огнетушителя зависит от типа пожара. Использование неправильного типа может только усугубить ситуацию. Пожары бывают следующих классов.

Класс A – органические материалы: бумага, дерево, солома солома;

Класс B – легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, краска;

Класс C – легковоспламеняющиеся газы: газовые плиты, газовые обогреватели;

Класс D – легковоспламеняющиеся металлы: литий, магний (батареи, электросамокаты, телефоны);

Класс E – электроприборы: компьютеры, телевизоры, консоли;

Класс K – кухонные масла и жиры: масло растительное, оливковое, животный жир.

В современном доме следует учитывать основные типов огнетушителей:

Для квартиры подойдут порошковый или углекислотные огнетушители / Фото Pexels

Водяные огнетушители подходят для пожаров класса А: дерево, бумага, солома, уголь, резиновые и пластиковые предметы, мягкая мебель. Действуют путем распыления воды, покрывают большую площадь. Некоторые модели содержат специальные добавки для повышения эффективности. Преимущества: простые, дешевые, доступные.

подходят для пожаров класса А: дерево, бумага, солома, уголь, резиновые и пластиковые предметы, мягкая мебель. Действуют путем распыления воды, покрывают большую площадь. Некоторые модели содержат специальные добавки для повышения эффективности. Преимущества: простые, дешевые, доступные. Порошковые огнетушители (сухой порошок) – наиболее универсальные, подходят для пожаров классов A, B, C и D: твердые вещества, жидкости, газы, металлы (литий, магний). Порошок образует корку, которая тушит огонь и предотвращает распространение. Можно использовать пищевую соду как экологичный и дешевый аналог для небольших пожаров.

(сухой порошок) – наиболее универсальные, подходят для пожаров классов A, B, C и D: твердые вещества, жидкости, газы, металлы (литий, магний). Порошок образует корку, которая тушит огонь и предотвращает распространение. Можно использовать пищевую соду как экологичный и дешевый аналог для небольших пожаров. Огнетушители для кухни / пожара с маслом и жиром подходят для класса K (F). Они распыляют специальный туман, реагирующий с маслом и жиром, охлаждает и тушит огонь. Обязательны для фритюрниц и другого оборудования, где используется масло.

подходят для класса K (F). Они распыляют специальный туман, реагирующий с маслом и жиром, охлаждает и тушит огонь. Обязательны для фритюрниц и другого оборудования, где используется масло. Пенные огнетушители подходят для пожаров классов A и B (твердые и жидкие вещества). Нельзя использовать для кухонных масел. Часто применяются для бензина, краски, растворителей. Оставляют следы, дороже водяных.

подходят для пожаров классов A и B (твердые и жидкие вещества). Нельзя использовать для кухонных масел. Часто применяются для бензина, краски, растворителей. Оставляют следы, дороже водяных. Углекислотные огнетушители подходят для классов B и E (горючие жидкости и электроприборы). Газ не оставляет следов, не вредит электроприборам, тушит огонь путем удушения. Часто используются в офисах.

подходят для классов B и E (горючие жидкости и электроприборы). Газ не оставляет следов, не вредит электроприборам, тушит огонь путем удушения. Часто используются в офисах. Воздушно-эмульсионные огнетушители подходят для пожаров классов A, B, E. Тушат и пламя, и тление. Удобны как универсальный вариант для частных домов.

Эксперты советуют иметь огнетушитель на каждом этаже. Лучше всего – универсальные ABC, которые подходят для большинства пожаров в доме.

Между тем в ГСЧС рекомендуют для собственных помещений выбрать порошковый или углекислотный огнетушители. Его нужно держать легкодоступном и видном месте, однако подальше от солнечных лучей и детей. Спасатели отмечают, что следует приобрести огнетушитель с массой огнетушащего вещества не менее 5 килограммов. В то же время лучше выбрать огнетушитель, который весит не более 8 килограммов, чтобы его было легко поднять во время пожара.

Итак, для дома лучшие варианты это:

углекислотный огнетушитель – безопасный для человека, вещи после использования не портятся. Им можно тушить электроприборы и бытовую технику. Среди недостатков – не гасит тление (ковров, мебели, дерева).

– безопасный для человека, вещи после использования не портятся. Им можно тушить электроприборы и бытовую технику. Среди недостатков – не гасит тление (ковров, мебели, дерева). порошковый огнетушитель тушит пламя и тление. Среди недостатков – порошок токсичен. Ухудшает видимость в задымленном помещении. После использования рекомендуют полить место водой.

В идеале следует иметь оба типа огнетушителей.

Для частного дома лучше всего подходят пенные и воздушно-эмульсионные огнетушители. Эффективны, если пожар еще на ранней стадии. Воздушно-эмульсионные) способны тушить открытый огонь, тление, электроприборы, масла и другие горючие материалы.

Правильный выбор огнетушителя поможет спасти жизнь / Фото Pixabay

Как безопасно пользоваться газовыми приборами

Всегда следует проверять вентиляцию, ведь газ требует свободного доступа воздуха. Если помещение плохо проветривается, может накапливаться угарный газ – бесцветное, но смертельно опасное вещество. Во время работы плиты, котла или колонки стоит открывать форточку или окно, не закрывать вентиляционные решетки и периодически проверять тягу, поднося к вентиляции полоску бумаги – если ее тянет, все в норме.

Перед использованием оборудования надо осмотреть его на наличие повреждений, а в случае запаха газа немедленно закрыть вентиль, проветрить помещение и не пользоваться огнем или электроприборами. Также важно держать приборы чистыми, проверять шланги и соединения, а установку, ремонт или замену газового оборудования доверять только специалистам.