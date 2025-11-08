Від правильного вибору залежить, чи буде пожежа швидко локалізована, чи перетвориться на масштабне займання, пише 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Який вогнегасник обрати для дому?

Вибір вогнегасника залежить від типу пожежі. Використання неправильного типу може лише погіршити ситуацію. Пожежі бувають наступних класів.

Клас A – органічні матеріали: папір, дерево, солома;

Клас B – легкозаймисті рідини: бензин, фарба;

Клас C – легкозаймисті гази: газові плити, газові обігрівачі;

Клас D – легкозаймисті метали: літій, магній (батареї, електросамокати, телефони);

Клас E – електроприлади: комп'ютери, телевізори, консолі;

Клас K – кухонні олії та жири: олія рослинна, оливкова, тваринний жир.

У сучасному домі слід враховувати основні типів вогнегасників:

Для квартири підійдуть порошковий або вуглекислотні вогнегасники / Фото Pexels

Водяні вогнегасники підходять для пожеж класу А: дерево, папір, солома, вугілля, гумові і пластикові предмети, м'які меблі. Діють шляхом розпилення води, покривають велику площу. Деякі моделі містять спеціальні добавки для підвищення ефективності. Переваги: прості, дешеві, доступні.

Порошкові вогнегасники (сухий порошок) – найбільш універсальні, підходять для пожеж класів A, B, C та D: тверді речовини, рідини, гази, метали (літій, магній). Порошок утворює кірку, яка гасить вогонь і запобігає поширенню. Можна використовувати харчову соду як екологічний і дешевий аналог для невеликих пожеж.

Вогнегасники для кухні / пожежі з олією та жиром підходять для класу K (F). Вони розпилюють спеціальний туман, що реагує з олією та жиром, охолоджує і гасить вогонь. Обов'язкові для фритюрниць та іншого обладнання, де використовується олія.

Пінні вогнегасники підходять для пожеж класів A та B (тверді і рідкі речовини). Не можна використовувати для кухонних олій. Часто застосовуються для бензину, фарби, розчинників. Залишають сліди, дорожчі за водяні.

Вуглекислотні вогнегасники підходять для класів B та E (горючі рідини та електроприлади). Газ не залишає слідів, не шкодить електроприладам, гасить вогонь шляхом задушення. Часто використовуються в офісах.

Повітряно-емульсійні вогнегасники підходять для пожеж класів A, B, E. Гасять і полум'я, і тління. Зручні як універсальний варіант для приватних будинків.

Експерти радять мати вогнегасник на кожному поверсі. Найкраще – універсальні ABC, які підходять для більшості пожеж у домі.

Тим часом у ДСНС рекомендують для власних помешкань обрати порошковий чи вуглекислотний вогнегасники. Його потрібно тримати легкодоступному та видному місці, проте подалі від сонячних променів і дітей. Рятувальники зазначають, що слід придбати вогнегасник з масою вогнегасної речовини не менше 5 кілограмів. Водночас краще обрати вогнегасник, який важить не більше 8 кілограмів, щоб його було легко підняти під час пожежі.

Отже, для оселі найкращі варіанти це:

вуглекислотий вогнегасник – безпечний для людини, речі після використання не псуються. Ним можна гасити електроприлади та побутову техніку. Серед недоліків – не гасить тління (килимів, меблів, дерева).

порошковий вогнегасник гасить полум'я та тління. Серед недоліків – порошок токсичний. Погіршує видимість у задимленому приміщенні. Після використання рекомендують полити місце водою.

В ідеалі слід мати обидва типи вогнегасників.

Для приватного будинку найкраще підходять пінні та повітряно-емульсійні вогнегасники. Ефективні, якщо пожежа ще на ранній стадії. Повітряно-емульсійні) здатні гасити відкритий вогонь, тління, електроприлади, мастила та інші горючі матеріали.

Правильний вибір вогнегасника допоможе врятувати життя / Фото Pixabay

Як безпечно користуватись газовими приладами

Завжди слід перевіряти вентиляцію, адже газ потребує вільного доступу повітря. Якщо приміщення погано провітрюється, може накопичуватися чадний газ – безбарвна, але смертельно небезпечна речовина. Під час роботи плити, котла або колонки варто відчиняти кватирку або вікно, не зачиняти вентиляційні решітки і періодично перевіряти тягу, підносячи до вентиляції смужку паперу – якщо її тягне, усе в нормі.

Перед використанням обладнання треба оглянути його на наявність пошкоджень, а у разі запаху газу негайно закрити вентиль, провітрити приміщення і не користуватися вогнем чи електроприладами. Також важливо тримати прилади чистими, перевіряти шланги та з'єднання, а встановлення, ремонт чи заміну газового обладнання довіряти тільки фахівцям.