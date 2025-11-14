Такие неудобства случаются из-за того, что владельцы забывают регулярно чистить фильтр. Как следствие – производительность техники падает почти вдвое. Как этого избежать – расскажет 24 Канал со ссылкой на Reddit.

Почему загрязненный фильтр "крадет" мощность?

Фильтр отвечает за очистку воздуха, который циркулирует внутри пылесоса. Но когда он забивается пылью, шерстью или мелким мусором, воздушный поток блокируется, и мотору приходится работать с перегрузкой. Вследствие этого снижается сила всасывания, повышается нагрев и потребление энергии. У некоторых моделей это даже может привести к преждевременному выходу двигателя из строя.



Из-за этой ошибки пылесос работает вполсилы / Фото Unsplash

Как часто нужно чистить фильтр?

Специалисты Southern Living советуют делать это по крайней мере раз в 2 – 3 недели, а в домах с домашними животными – еженедельно. В современных моделях пылесосов обычно предусмотрены два фильтра:

предварительный,

HEPA.

Первый можно промывать под водой, тогда как HEPA-фильтр в зависимости от типа – чистят сухим способом или заменяют раз в несколько месяцев.

Эксперты предупреждают:

несвоевременная чистка фильтров может снизить производительность пылесоса до 40 – 60%,

увеличить потребление электроэнергии,

вызвать перегрев двигателя.

Регулярное обслуживание позволяет продлить срок службы техники и сохранить ее эффективность.

Какие ошибки сокращают срок службы пылесоса?