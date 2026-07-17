Как говорится на сайте Oregon State University Extension, для подкормки огурцов идеально подойдет древесная зола.

Почему древесная зола полезна для огурцов?

Древесная зола содержит калий, кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы, необходимые для нормального развития растений. Особенно важен в период плодоношения калий, ведь именно он способствует формированию новых завязей, улучшает вкус огурцов и помогает культуре легче переносить жару и резкие перепады температур.

Кроме того, зола может быть полезна на кислых почвах, поскольку частично снижает их кислотность и создает более благоприятные условия для роста растений. Как приготовить подкормку Для приготовления удобрения понадобятся всего два ингредиента:

2 столовые ложки просеянной древесной золы;

1 литр теплой воды.

Золу нужно хорошо размешать в воде и оставить настаиваться на несколько часов. Перед использованием раствор рекомендуется еще раз перемешать. Под каждый взрослый куст выливают примерно 0,5–1 литр подкормки, но только на предварительно увлажненную почву.



Чем подкормить огурцы / Фото Unsplash

Как часто подкармливать огурцы?

Специалисты рекомендуют использовать такую подкормку раз в 10 – 14 дней в период активного плодоношения. При регулярном внесении растения дольше остаются сильными, активно образуют новые завязи и могут плодоносить вплоть до осенних похолоданий. В то же время чрезмерно увлекаться золой не стоит. Слишком частое внесение может изменить кислотность почвы и ухудшить усвоение отдельных питательных веществ.

Что еще поможет продлить плодоношение?

Чтобы огурцы как можно дольше радовали урожаем, стоит соблюдать и другие правила ухода.