Як мовиться на сайті Oregon State University Extension, для підживлення огірків ідеально підійде деревний попіл.

Чому деревний попіл корисний для огірків?

Деревний попіл містить калій, кальцій, фосфор, магній та інші мікроелементи, необхідні для нормального розвитку рослин. Особливо важливим у період плодоношення є калій, адже саме він сприяє формуванню нових зав'язей, покращує смак огірків і допомагає культурі легше переносити спеку та різкі перепади температур.

Крім цього, попіл може бути корисним на кислих ґрунтах, оскільки частково знижує їхню кислотність і створює більш сприятливі умови для росту рослин. Як приготувати підживлення Для приготування добрива знадобляться лише два інгредієнти:

2 столові ложки просіяного деревного попелу;

1 літр теплої води.

Попіл потрібно добре розмішати у воді та залишити настоюватися на кілька годин. Перед використанням розчин рекомендується ще раз перемішати. Під кожен дорослий кущ виливають приблизно 0,5 – 1 літр підживлення, але лише по попередньо зволоженому ґрунту.



Чим підживити огірки / Фото Unsplash

Як часто підживлювати огірки?

Фахівці рекомендують використовувати таке підживлення раз на 10 – 14 днів протягом активного плодоношення. За регулярного внесення рослини довше залишаються сильними, активно утворюють нові зав'язі та можуть плодоносити аж до осіннього похолодання. Водночас надмірно захоплюватися попелом не варто. Занадто часте внесення може змінити кислотність ґрунту та погіршити засвоєння окремих поживних речовин.

Що ще допоможе продовжити плодоношення?

Щоб огірки якомога довше радували врожаєм, варто дотримуватися й інших правил догляду.