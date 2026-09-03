Об этом руководитель команды "ЧуницкийРемонт" Алексей Чуницкий рассказал в комментарии 24 Канала. Он подчеркнул, что даже дорогие материалы не гарантируют идеального результата, если во время ремонта были допущены ошибки. Обнаружить их человеку без опыта бывает непросто, ведь некоторые недостатки заметны только специалистам.

Почему самостоятельно проверить ремонт бывает сложно?

По словам эксперта, для качественной приемки работ нужно хотя бы поверхностно разбираться в строительстве и ремонте. Если человек раньше не сталкивался с ремонтными работами, ему может быть сложно самостоятельно оценить все технические нюансы.

Если вы никогда не сталкивались с этим, маловероятно, что вы сможете полностью самостоятельно проверить качество работы. Лучше в таком случае обратиться к специалистам,

– отметил Алексей Чуницкий.

По его словам, в интернете также можно найти много видеоматериалов, объясняющих, как правильно принимать различные виды работ во время ремонта.

Что поможет избежать неприятных неожиданностей?

Эксперт считает, что наиболее надежным решением является привлечение специалиста, обладающего достаточным опытом для технической проверки ремонта. В частности, стоит обращать внимание на бригады, которые выполняют ремонт "под ключ" и имеют в штате прораба или специалиста, ответственного за технический надзор. Именно постоянный контроль за процессом позволяет вовремя заметить и исправить ошибки.

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Самый правильный вариант – это обратиться к команде, которая занимается ремонтом под ключ и имеет в штате прораба, осуществляющего технический надзор,

– пояснил специалист.



Как понять, что мастера выполнили работу хорошо / Фото Unsplash

Как понять, что ремонт выполнен качественно?

Если владелец квартиры принимает работы самостоятельно, эксперт советует внимательно присмотреться к деталям. Качественный ремонт, по его словам, можно определить по нескольким основным признакам.

Ровные стены и аккуратные углы

Прежде всего стоит проверить, ровны ли поверхности. На стенах не должно быть заметных волн, неровностей или трещин. Также важно обратить внимание на углы и швы. Они должны выглядеть аккуратно и быть выполнены без очевидных дефектов.

Одинаковые зазоры

При ремонте важную роль играет точность. Зазоры между плиткой, мебелью и другими элементами должны быть ровными и одинаковыми там, где это предусмотрено конструкцией. Неровные стыки и заметные щели могут свидетельствовать о неаккуратном выполнении работ.

Двери и мебельные фасады не должны перекосиваться

Все двери должны нормально открываться и закрываться. То же самое касается мебельных фасадов. Они не должны перекосиваться, цепляться друг за друга или требовать чрезмерных усилий при открывании.

Все должно работать

При приемке ремонта необходимо проверить не только внешний вид помещения. Стоит проверить:

розетки;

выключатели;

освещение;

сантехнику;

двери;

мебельную фурнитуру.

Все системы должны работать исправно и без дополнительных настроек сразу после завершения работ.

Какие дефекты должны насторожить?

Особое внимание следует обратить на трещины, скрипы и другие заметные недостатки. Не стоит игнорировать даже мелкие проблемы, надеясь, что они исчезнут сами по себе. Некоторые дефекты со временем могут усугубиться.

По словам Алексея Чуницкого, качественный ремонт в первую очередь виден в аккуратности исполнения и нормальной работе всех элементов.

Если все выглядит аккуратно и работает без замечаний – работа выполнена качественно,

– подытожил эксперт.

В то же время для проверки сложных или скрытых работ, в частности электропроводки, гидроизоляции и инженерных систем, лучше всего привлекать профильных специалистов. Ведь хороший внешний вид не всегда означает, что все технические работы выполнены без ошибок.