Про це керівник команди "ЧуницькийРемонт" Олексій Чуницький розповів у коментарі 24 Каналу. Він наголосив, що навіть дорогі матеріали не гарантують ідеального результату, якщо під час ремонту були допущені помилки. Виявити їх людині без досвіду буває непросто, адже деякі недоліки помітні лише фахівцям.

Чому самостійно перевірити ремонт буває складно?

За словами експерта, для якісного приймання робіт потрібно хоча б поверхнево розумітися на будівництві та ремонті. Якщо людина раніше не мала справи з ремонтними роботами, їй може бути складно самостійно оцінити всі технічні нюанси.

Якщо ви ніколи не стикалися з цим, малоймовірно, що ви зможете повністю самостійно перевірити якість роботи. Краще в такому разі звернутися до фахівців,

– зазначив Олексій Чуницький.

За його словами, в інтернеті також можна знайти багато відеоматеріалів, які пояснюють, як правильно приймати різні види робіт під час ремонту.

Що допоможе уникнути неприємних несподіванок?

Експерт вважає, що найбільш надійним рішенням є залучення фахівця, який має достатній досвід для технічної перевірки ремонту. Зокрема, варто звертати увагу на команди, які виконують ремонт під ключ і мають у штаті виконроба або спеціаліста, відповідального за технічний нагляд. Саме постійний контроль за процесом дозволяє вчасно помітити та виправити помилки.

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Найправильніший варіант – це звернутися до команди, яка займається ремонтом під ключ і має у своєму штаті виконроба, який здійснює технічний нагляд,

– пояснив фахівець.



Як зрозуміти, що майстри виконали роботу добре / Фото Unsplash

Як зрозуміти, що ремонт зробили якісно?

Якщо власник квартири приймає роботи самостійно, експерт радить уважно придивитися до деталей. Якісний ремонт, за його словами, можна помітити за кількома основними ознаками.

Рівні стіни та акуратні кути

Насамперед варто перевірити, чи рівними є поверхні. На стінах не повинно бути помітних хвиль, нерівностей або тріщин. Також важливо звернути увагу на кути та шви. Вони мають виглядати акуратно й бути виконаними без очевидних дефектів.

Однакові зазори

Під час ремонту важливу роль відіграє точність. Зазори між плиткою, меблями та іншими елементами повинні бути рівними й однаковими там, де це передбачено конструкцією. Нерівні стики та помітні щілини можуть свідчити про неакуратне виконання робіт.

Двері та меблеві фасади не повинні перекошуватися

Усі двері повинні нормально відчинятися та зачинятися. Те саме стосується меблевих фасадів. Вони не мають перекошуватися, чіплятися один за одного або вимагати надмірних зусиль під час відкривання.

Усе повинно працювати

Під час приймання ремонту потрібно перевірити не лише зовнішній вигляд приміщення. Варто протестувати:

розетки;

вимикачі;

освітлення;

сантехніку;

двері;

меблеву фурнітуру.

Усі системи повинні працювати справно та без додаткових налаштувань одразу після завершення робіт.

Які дефекти повинні насторожити?

Особливу увагу варто звернути на тріщини, скрипи та інші помітні недоліки. Не варто ігнорувати навіть дрібні проблеми, сподіваючись, що вони зникнуть самі. Деякі дефекти з часом можуть стати серйознішими.

За словами Олексія Чуницького, якісний ремонт передусім видно в акуратності виконання та нормальній роботі всіх елементів.

Якщо все виглядає акуратно й працює без зауважень – робота виконана якісно,

– підсумував експерт.

Водночас для перевірки складних або прихованих робіт, зокрема електрики, гідроізоляції та інженерних систем, найкраще залучати профільних спеціалістів. Адже гарний зовнішній вигляд не завжди означає, що всі технічні роботи виконані без помилок.