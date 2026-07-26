Именно к такому выводу пришла львовянка Наталья, которая вместе с мужем делала свой первый ремонт в новостройке. В интервью 24 каналу она рассказала, что большинство решений для будущей квартиры родились не после просмотра трендов в соцсетях, а благодаря жизни в съемных квартирах.

Почему важно пожить в съемных квартирах?

По словам Натальи, до покупки собственного жилья они с мужем жили в двух съемных квартирах. Именно этот опыт помог понять, какие решения действительно работают в быту, от которых лучше отказаться. К примеру, супруги еще до начала ремонта решили, что в квартире не будет подвесных люстр. Причина проста – в предыдущих помещениях они неоднократно задевали их рукой или даже одеждой.

Не менее тщательно они продумали и расположение розеток. Наталья говорит, что хорошо помнила места, где их постоянно не хватало в арендованных квартирах, поэтому в собственном жилье сразу предусмотрели достаточное количество точек именно там, где они действительно нужны.

Львовянка признается, что дизайнер не предлагал много новых кардинально решений. Более того, он был удивлен тем, насколько подробно супруги уже продумали будущий интерьер . По словам Натальи, они фактически пришли на встречу с готовым планом, где было определено, что и где должно располагаться в каждой комнате.

Лучшие идеи для ремонта стоит искать не в Pinterest / Фото Pexels

Нужен ли тогда дизайнер?

В то же время работа дизайнера все равно оказалась полезной. При создании визуализаций стало ясно, какие элементы следует добавить, а от которых лучше отказаться. Однако общая концепция квартиры осталась именно той, которую они сформировали самостоятельно.

Почему не стоит копировать чужие интерьеры?

Эксперты по дизайну также отмечают, что интерьер должен соответствовать образу жизни владельцев, а не только современным трендам. То, что выглядит эффектно на фото, может оказаться неудобным в повседневном пользовании.

Именно поэтому перед началом ремонта следует не только хранить красивые примеры из Pinterest , но и упомянуть собственный опыт проживания в других квартирах. Часто именно он подсказывает лучшие решения, которые сделают жилье комфортным на долгие годы.