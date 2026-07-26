Саме такого висновку дійшла львів'янка Наталія, яка разом із чоловіком робила свій перший ремонт у новобудові. В інтерв'ю 24 Каналу вона розповіла, що більшість рішень для майбутньої квартири народилися не після перегляду трендів у соцмережах, а завдяки життю в орендованих квартирах.

Чому важливо пожити в орендованих квартирах?

За словами Наталії, до купівлі власного житла вони з чоловіком мешкали у двох орендованих квартирах. Саме цей досвід допоміг зрозуміти, які рішення справді працюють у побуті, а від яких краще відмовитися. Наприклад, подружжя ще до початку ремонту вирішило, що у квартирі не буде підвісних люстр. Причина проста – у попередніх помешканнях вони неодноразово зачіпали їх рукою чи навіть одягом.

Не менш ретельно вони продумали й розташування розеток. Наталія каже, що добре пам'ятала місця, де їх постійно бракувало в орендованих квартирах, тому у власному житлі одразу передбачили достатню кількість електроточок саме там, де вони дійсно потрібні.

Львів'янка зізнається, що дизайнер не пропонував багато кардинально нових рішень. Ба більше, він був здивований тим, наскільки детально подружжя вже продумало майбутній інтер'єр. За словами Наталії, вони фактично прийшли на зустріч із готовим планом, де було визначено, що і де має розташовуватися в кожній кімнаті.

Найкращі ідеї для ремонту варто шукати не в Pinterest / Фото Pexels

Чи потрібен тоді дизайнер?

Водночас робота дизайнера все одно виявилася корисною. Під час створення візуалізацій стало зрозуміло, які елементи варто додати, а від яких краще відмовитися. Проте загальна концепція квартири залишилася саме тією, яку вони сформували самостійно.

Чому не варто копіювати чужі інтер'єри?

Експерти з дизайну також наголошують, що інтер'єр має відповідати способу життя власників, а не лише сучасним трендам. Те, що має ефектний вигляд на фото, може виявитися незручним у повсякденному користуванні.

Саме тому перед початком ремонту варто не лише зберігати красиві приклади з Pinterest, а й згадати власний досвід проживання в інших квартирах. Часто саме він підказує найкращі рішення, які зроблять оселю комфортною на довгі роки.