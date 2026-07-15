Как пишет Better Homes & Gardens, расположение электрических розеток после завершения ремонта может стать источником ежедневных неудобств. Именно непродуманное размещение розеток многие владельцы квартир называют одной из самых распространенных ошибок в дизайне кухни.

В чем заключается основное неудобство?

В повседневной жизни одновременно используются чайник, кофеварка, микроволновая печь, блендер, тостер, мультиварка и другая мелкая бытовая техника. Если розеток недостаточно или они расположены не там, где нужно, приходится пользоваться удлинителями, постоянно переставлять приборы или освобождать место, чтобы подключить нужное устройство.

Особенно неудобно, когда розетки предусмотрели только возле плиты или раковины, но забыли о рабочей поверхности. Именно здесь чаще всего используют блендер, миксер или кухонный комбайн. Из-за этого даже обычное приготовление смузи или взбивание крема может превратиться в лишнюю мороку.

Какая ошибка в дизайне кухни раздражает больше всего после ремонта / Фото Pexels

На что еще нужно обратить внимание?

Еще одна распространенная ошибка – розетки, спрятанные за большой бытовой техникой или в местах, до которых сложно добраться. Например, за холодильником, духовкой или посудомоечной машиной. В таком случае отключить технику или подключить новый прибор становится неудобно, а иногда и невозможно без перемещения мебели.

Специалисты советуют продумать схему электропроводки еще до начала ремонта, когда уже понятно, где будет стоять техника и как будет использоваться рабочая зона. Лучше несколько раз проверить план кухни на этапе проектирования, чем после завершения ремонта ежедневно сталкиваться с неудобствами, исправить которые будет значительно сложнее.

Сколько розеток нужно на кухне и где их лучше расположить?

Специалисты советуют продумать расположение мебели и всех электроприборов еще до начала электромонтажных работ. Для современной кухни площадью 8 – 12 квадратных метров обычно достаточно: