Як мовиться Better Homes & Gardens, про розташування електричних розеток, яке після завершення ремонту може стати джерелом щоденних незручностей. Саме непродумане розміщення розеток багато власників квартир називають однією з найпоширеніших помилок у дизайні кухні.

У чому полягає основна незручність?

У повсякденному житті одночасно використовуються чайник, кавоварка, мікрохвильова піч, блендер, тостер, мультиварка та інша дрібна побутова техніка. Якщо розеток недостатньо або вони розташовані не там, де потрібно, доводиться користуватися подовжувачами, постійно переставляти прилади чи звільняти місце, щоб під'єднати потрібний пристрій.

Особливо незручно, коли розетки передбачили лише біля плити або мийки, але забули про робочу поверхню. Саме тут найчастіше використовують блендер, міксер чи кухонний комбайн. Через це навіть звичайне приготування смузі або збивання крему може перетворитися на зайвий клопіт.

Яка помилка в дизайні кухні дратує найбільше після ремонту / Фото Pexels

На що ще треба звернути увагу?

Ще одна поширена помилка – розетки, заховані за великою побутовою технікою або в місцях, до яких складно дістатися. Наприклад, за холодильником, духовкою чи посудомийною машиною. У такому разі вимкнути техніку або під'єднати новий прилад стає незручно, а іноді й неможливо без пересування меблів.

Фахівці радять продумувати схему електрики ще до початку ремонту, коли вже зрозуміло, де стоятиме техніка та як використовуватиметься робоча зона. Краще кілька разів перевірити план кухні на етапі проєктування, ніж після завершення ремонту щодня стикатися з незручностями, виправити які буде значно складніше.

Скільки розеток потрібно на кухні та де їх краще розташувати?

Фахівці радять продумати розташування меблів і всіх електроприладів ще до початку електромонтажних робіт. Для сучасної кухні площею 8 – 12 квадратних метрів зазвичай достатньо: