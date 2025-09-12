Всего несколько простых материалов и немного времени – это все, что нужно чтобы создать оригинальную садовую дорожку своими руками, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

Как сделать садовую дорожку из кирпича своими руками?

Сначала определитесь, какой будет дорожка: сплошной или из отдельных плиток. Для разметки используйте колышки, мел или веревку. Если хотите уютный "коттеджный" стиль – выкладывайте кирпичи естественными изгибами, если современный – ровными рядами.

Далее подготовьте основание: разровняйте землю или сделайте углубление, чуть глубже толщины кирпича. Насыпьте тонкий слой песка и выложите сверху кирпичи. Можно выбрать различные узоры – "елочку", "плетение корзины" – или хаотичное расположение.

Справка: Плетение корзины – это способ выкладывания кирпича или плитки, когда элементы кладутся попарно перпендикулярно друг к другу, и узор напоминает переплетенные полоски корзины. Ель – это узор, когда один кирпич лежит горизонтально, следующий рядом – вертикально, затем снова горизонтально и так далее, образуя зигзаг.

Между кирпичами оставляйте промежутки около 6 миллиметров. Затем засыпьте их полимерным песком так, чтобы он был немного ниже поверхности (примерно на 3 миллиметра). Сметите лишнее и слегка полейте водой, чтобы песок затвердел. Он удержит кирпичи на месте, защитит от сорняков и сделает дорожку прочной. Через 1 – 2 дня ею можно пользоваться.

Чтобы сделать дорожку еще красивее, украсьте края растениями, гравием или мульчей.

Садовую дорожку можно выложить своими руками / Фото Flickr

Из чего недорого сделать садовую дорожку?

Ландшафтный дизайн часто стоит дорого, и на дорожки иногда остается минимальный бюджет. Но хорошую тропинку можно обустроить и собственными силами с помощью таких материалов, как: