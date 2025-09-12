Лише кілька простих матеріалів і трохи часу – це все, що потрібно аби створити оригінальну садову доріжку своїми руками, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.
Дивіться також Їм там не місце: речі, які ніколи не слід зберігати в гаражі, на горищі чи в підвалі
Як зробити садову доріжку з цегли своїми руками?
Спершу визначтеся, якою буде доріжка: суцільною чи з окремих плиток. Для розмітки використайте кілочки, крейду або мотузку. Якщо хочете затишний "котеджний" стиль – викладайте цеглу природними вигинами, якщо сучасний – рівними рядами.
Далі підготуйте основу: розрівняйте землю або зробіть заглиблення, трохи глибше за товщину цегли. Насипте тонкий шар піску й викладіть зверху цеглу. Можна обрати різні візерунки – "ялинку", "плетіння кошика" – чи хаотичне розташування.
Довідка: Плетіння кошика – це спосіб викладання цегли чи плитки, коли елементи кладуться попарно перпендикулярно один до одного, і візерунок нагадує переплетені смужки кошика. Ялина – це візерунок, коли одна цегла лежить горизонтально, наступна поруч – вертикально, потім знову горизонтально і так далі, утворюючи зигзаг.
Між цеглинами залишайте проміжки близько 6 міліметрів. Потім засипте їх полімерним піском так, щоб він був трохи нижче поверхні (приблизно на 3 міліметри). Зметіть зайве й злегка полийте водою, щоб пісок затвердів. Він утримає цеглу на місці, захистить від бур'янів і зробить доріжку міцною. Через 1 – 2 дні нею можна користуватися.
Щоб зробити доріжку ще красивішою, прикрасьте краї рослинами, гравієм чи мульчею.
Садову доріжку можна викласти своїми руками / Фото Flickr
З чого недорого зробити садову доріжку?
Ландшафтний дизайн часто коштує дорого, і на доріжки іноді залишається мінімальний бюджет. Але гарну стежку можна облаштувати й власними силами за допомогою таких матеріалів, як:
- гравій або щебінь – простий і дешевий варіант;
- камінь – натуральний матеріал, стильний на вигляд;
- дерев'яні спили – дуже бюджетний спосіб зробити оригінальну доріжку;
- бруківка – дорожчий варіант, але довговічний і завжди красивий.