Один из самых популярных способов – самоклеящаяся пленка. Она позволяет быстро придать шкафам новый цвет или узор. Пленка бывает в разных стилях – от имитации старинной древесины до роскошного камня. Ее легко наклеить на плоские поверхности, и благодаря реалистичным текстурам шкафы будут выглядеть почти как новые.

Как использовать самоклейку для обновления шкафов?

Это решение безопасное для арендованного жилья, ведь пленку просто наклеить и снять без грязи и запаха краски, а также легко заменить, если захочется изменить интерьер.

Самоклейкой можно обновить не только шкафы, но и, например, основу кухонного острова. Если шкафы и остров будут иметь одинаковый вид, кухня будет казаться более стильной, единой и продуманной.

Удобнее всего снимать дверцы и ящики, чтобы оклеить их отдельно, предварительно сняв ручки и петли. Клеить пленку следует постепенно, по частям, тщательно разглаживая ее жестким шпателем или линейкой, чтобы избежать пузырей. Если сделали ошибку – осторожно снимите и переклейте.

Для сложных углов держите под рукой канцелярский нож, чтобы подрезать пленку в узких местах. Можно также воспользоваться феном на низком нагреве – он сделает клей мягче, а пленку более эластичной, что поможет красиво оклеить неровные участки. После завершения осторожно обрежьте излишки пленки острым ножом вдоль краев.

Самоклеящиеся панели можно использовать для обновления интерьера и других комнат. Например, пользовательница TikTok таким образом превратила ванную комнату.

Как обновить жилье без затрат?

Создайте домашнюю галерею

Фотографии, рисунки и другие мелкие изделия можно оформить как настоящую галерею. Важно, чтобы они сочетались между собой и создавали целостную композицию – это придаст дому интересный акцент.

Переосмыслите повседневные вещи

Обычные предметы домашнего обихода можно превратить в стильные акценты. Например, на кухне большой поднос или разделочную доску можно заполнить орехами, сухофруктами или цветами. Это выглядит красиво и практично одновременно.

Переставьте мебель

Даже небольшое изменение может кардинально изменить комнату. Попробуйте наклонить кресло, отодвинуть диван от стены или переместить ковер в спальню.