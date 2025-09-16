Один із найпопулярніших способів – самоклейна плівка. Вона дозволяє швидко надати шафам новий колір чи візерунок. Плівка буває у різних стилях – від імітації старовинної деревини до розкішного каменю. Її легко наклеїти на пласкі поверхні, і завдяки реалістичним текстурам шафи виглядатимуть майже як нові, передає 24 Канал із посиланням на House Digest та tiktok.com/@inna_zaval.

Як використовувати самоклейку для оновлення шаф?

Це рішення безпечне для орендованого житла, адже плівку просто наклеїти та зняти без бруду й запаху фарби, а також легко замінити, якщо захочеться змінити інтер'єр.

Самоклейкою можна оновити не лише шафи, а й, наприклад, основу кухонного острова. Якщо шафи й острів матимуть однаковий вигляд, кухня здаватиметься більш стильною, єдиною та продуманою.

Найзручніше знімати дверцята й шухляди, щоб обклеїти їх окремо, попередньо знявши ручки й завіси. Клеїти плівку слід поступово, по частинах, ретельно розгладжуючи її жорстким шпателем чи лінійкою, щоб уникнути бульбашок. Якщо зробили помилку – обережно зніміть і переклейте.

Для складних кутів тримайте під рукою канцелярський ніж, щоб підрізати плівку у вузьких місцях. Можна також скористатися феном на низькому нагріві – він зробить клей м'якшим, а плівку більш еластичною, що допоможе красиво обклеїти нерівні ділянки. Після завершення обережно обріжте надлишки плівки гострим ножем уздовж країв.

Як використати самоклейку на кухні: дивіться відео

Самоклейні панелі можна використати для оновлення інтер'єру й інших кімнат. Наприклад, користувачка TikTok у такий спосіб перетворила ванну кімнату.

Як змінилася ванна завдяки самоклейці: дивіться відео

Як оновити житло без витрат?

Створіть домашню галерею

Фотографії, малюнки та інші дрібні вироби можна оформити як справжню галерею. Важливо, щоб вони поєднувалися між собою і створювали цілісну композицію – це додасть дому цікавий акцент.

Переосмисліть повсякденні речі

Звичайні предмети домашнього вжитку можна перетворити на стильні акценти. Наприклад, на кухні великий піднос або обробну дошку можна заповнити горіхами, сухофруктами чи квітами. Це виглядає красиво й практично одночасно.

Переставте меблі

Навіть невелика зміна може кардинально змінити кімнату. Спробуйте нахилити крісло, відсунути диван від стіни або перемістити килим у спальню.