Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, именно здесь чаще всего собираются семья и друзья, поэтому неудивительно, что кухню хочется сделать опрятной, уютной и гостеприимной. Что поможет создать правильную атмосферу, рассказываем далее.

Какие нюансы замечают все гости?

Запахи

Неприятный запах способен испортить впечатление даже от самой красивой кухни. Перед приходом гостей стоит вынести мусор, почистить раковину и воспользоваться измельчителем отходов. А чтобы атмосфера была еще приятнее, можно зажечь ароматическую свечу, приготовить печенье или поставить на плиту специи, тушащиеся продукты. Легкий приятный аромат создаст ощущение домашнего уюта.

Цвет и узор

Белоснежные кухни остаются классикой, но дизайнеры советуют не бояться цветных акцентов. Их можно воплотить в светильниках, текстиле или декоре. Особенно эффектно работают узоры на тканях – от оконных штор до обивки стульев. Повторение одного рисунка несколько раз в пространстве создает гармонию. Главное – следить, чтобы цвета и фактуры сочетались между собой.

Открытые полки

Открытые полки могут подчеркнуть стиль кухни или же сделать ее захламленной. Чтобы избежать беспорядка, важно продумать, что именно на них хранить. Идеальным решением станет сочетание практических предметов – тарелок и мисок – с декоративными элементами – вазами, картинами или красивыми книгами. Такой подход превращает полки в эстетическую часть интерьера.

Организация

Беспорядок на кухне неизбежен, но его можно минимизировать. Если не удается оставлять столешницы пустыми, подберите кухонные аксессуары из одной коллекции – это создаст визуальную целостность. Также стоит навести порядок в шкафчиках и ящиках, особенно там, куда гости могут заглянуть, в поисках стакана или столовых приборов.

Освещение

Естественный свет всегда выглядит выгоднее, поэтому не закрывайте окна тяжелыми шторами. Вечером или в пасмурные дни создать уют поможет многослойное освещение: сочетание верхних светильников, подсветки под шкафами, лампы на столешнице или светильника над картиной. Это сделает кухню более динамичной и приятной для пребывания.

Кухня должна быть комфортной для приема гостей / Фото Freepik

Чего стоит избегать на кухне?

Чтобы не испортить впечатление о кухне, важно избегать некоторых распространенных ошибок. Как пишет Ideal Home, внимание стоит обращать на:

Недостаточную вентиляцию – неприятные запахи могут накапливаться в комнате.

Отсутствие многофункционального пространства – кухня должна подходить для приготовления пищи, столовой, работы и общения.

Неправильное измерение столешниц – высота столешниц должна быть комфортной.

Неподходящий выбор напольного покрытия – пол должен быть безопасным, долговечным и легким в уходе.

Использование только шкафов для хранения – дополнительные полки и открытые элементы помогают оптимизировать пространство.

Накопление мусора – необходимо планировать места для встроенных или скрытых мусорных баков.

Выбор дизайна по трендам – лучше выбирать классические и практичные решения, которые не быстро устареют.

Что делать, если кухня маленькая?

Маленькая кухня – это не приговор. Такое пространство также можно улучшить, впечатляя гостей.

Так, для визуального увеличения маленькой кухни советуют использовать более светлые цвета, однородный пол и панельные фасады.