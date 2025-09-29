Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, саме тут найчастіше збираються родина та друзі, тому не дивно, що кухню хочеться зробити охайною, затишною та гостинною. Що допоможе створити правильну атмосферу, розповідаємо далі.

Які нюанси помічають всі гості?

Запахи

Неприємний запах здатний зіпсувати враження навіть від найкрасивішої кухні. Перед приходом гостей варто винести сміття, почистити раковину та скористатися подрібнювачем відходів. А щоб атмосфера була ще приємнішою, можна запалити ароматичну свічку, приготувати печиво або поставити на плиту спеції, що тушкуються. Легкий приємний аромат створить відчуття домашнього затишку.

Колір і візерунок

Білосніжні кухні залишаються класикою, але дизайнери радять не боятися кольорових акцентів. Їх можна втілити у світильниках, текстилі чи декорі. Особливо ефектно працюють візерунки на тканинах – від віконних штор до оббивки стільців. Повторення одного малюнка кілька разів у просторі створює гармонію. Головне – стежити, щоб кольори та фактури поєднувалися між собою.

Відкриті полиці

Відкриті полиці можуть підкреслити стиль кухні або ж зробити її захаращеною. Щоб уникнути безладу, важливо продумати, що саме на них зберігати. Ідеальним рішенням стане поєднання практичних предметів – тарілок і мисок – із декоративними елементами – вазами, картинами чи гарними книгами. Такий підхід перетворює полиці на естетичну частину інтер’єру.

Організація

Безлад на кухні неминучий, але його можна мінімізувати. Якщо не вдається залишати стільниці порожніми, підберіть кухонні аксесуари з однієї колекції – це створить візуальну цілісність. Також варто навести лад у шафках і шухлядах, особливо там, куди гості можуть зазирнути, шукаючи склянку чи столове приладдя.

Освітлення

Природне світло завжди виглядає найвигідніше, тож не закривайте вікна важкими шторами. Увечері чи в похмурі дні створити затишок допоможе багатошарове освітлення: поєднання верхніх світильників, підсвітки під шафами, лампи на стільниці чи світильника над картиною. Це зробить кухню більш динамічною та приємною для перебування.

Кухня має бути комфортною для прийому гостей / Фото Freepik

Чого варто уникати на кухні?

Щоб не зіпсувати враження про кухню, важливо уникати деяких поширених помилок. Як пише Ideal Home, увагу варто звертати на:

Недостатню вентиляцію – неприємні запахи можуть накопичуватися у кімнаті.

Відсутність багатофункціонального простору – кухня повинна підходити для приготування їжі, їдальні, роботи та спілкування.

Неправильне вимірювання стільниць – висота стільниць має бути комфортною.

Невідповідний вибір підлогового покриття – підлога має бути безпечною, довговічною та легкою в догляді.

Використання лише шаф для зберігання – додаткові полиці та відкриті елементи допомагають оптимізувати простір.

Накопичення сміття – необхідно планувати місця для вбудованих або прихованих сміттєвих баків.

Вибір дизайну за трендами – краще обирати класичні та практичні рішення, які не швидко застаріють.

Що робити, якщо кухня маленька?

Маленька кухня – це не вирок. Такий простір також можна поліпшити, вражаючи гостей.

Так, для візуального збільшення маленької кухні радять використовувати світліші кольори, однорідну підлогу та панельні фасади.