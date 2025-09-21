Чим замінити чорні кухонні стільниці, розповідає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens та Livingetc.

Що обрати замість чорних стільниць?

Кольоровий камінь

Кухня з нейтральними стінами, шафами, плиткою з біло-зеленим візерунком і зеленими стільницями / Фото Studio Hollond

Якщо вам подобається драматичний ефект, який створюють чорні стільниці, зверніть увагу на яскравіші рішення. Один із головних трендів – кольоровий камінь. Такі стільниці додають м'якості й затишку. Їх легко декорувати: вази, миски, дерев'яні дошки, свічки – все це матиме неймовірний вигляд на кольоровому камені.

Світлий порцеляновий камінь

Світла порцеляна завжди в моді / Фото Caesarstone

На іншому кінці кольорової палітри – світлі стільниці, які завжди в тренді. Для довговічності дизайнери радять порцеляну.

Порцеляна та штучний камінь – чудовий вибір. Вони міцні, прості в догляді та доступні в безлічі стилів.

Якщо хочете чогось ефектного, але не надто темного, спробуйте порцеляну з виразним візерунком під мармур.

Каррарський мармур

Якщо ви прагнете розкоші, мармур – завжди правильний вибір / Фото deVOL Kitchens

Мармур Каррара – класика, яка пройшла випробування часом. Він елегантний, витончений і додає світла навіть у темні інтер'єри.

Цей матеріал універсальний: він добре виглядає як у нейтральній палітрі, так і в контрасті з темними шафами.

Мідь

Якщо шукаєте нестандартне, але стильне рішення – зверніть увагу на мідні стільниці / Фото deVOL

Мідь – не лише естетична, але й практична. Вона антисептична, добре підходить для зон навколо мийки та плити.

З часом мідь покривається природною патиною, яка надає їй глибини й шарму. Недоліки стають менш помітними, а поверхня набуває вигляду "живого мистецтва".

Коричневі відтінки

Замініть чорний колір на коричневий для м'якшого ефекту / Фото Benjamin Moore

Іноді темна стільниця – це найкращий варіант для створення контрасту. Але чорний – не єдиний варіант. Коричневий дає той самий ефект глибини, але виглядає м'якше й більш актуально.

Коричневий добре працює в ретро-кухнях, сучасних інтер'єрах і класичних варіантах.

Чи вийшли чорні стільниці з моди повністю?

Чорні стільниці – повна протилежність м'яким теплим відтінкам, і справді, вони втратили масову популярність, яку мали на початку 2000-х. Але це зовсім не означає, що їх варто повністю уникати. Насправді, дизайнери вважають, що чорні стільниці досі мають велику естетичну цінність, якщо правильно їх оформити.

Так, експерти радять використовувати для чорних стільниць такі матеріали, як граніт, кварцит, мармур, синтерований камінь. Крім того, вони рекомендують:

поєднувати чорні стільниці із світлими меблями, наприклад шафами;

додавати теплі метали, такі як латунь, мідь, бронза – в ручках, змішувачах, світильниках;

комбінувати чорну стільницю з деревом, каменем, оксидованим металом;

обирати матову або шкіряно-оброблену поверхню;

уникати глянцю, якщо не хочете зайвих відблисків і "холоду";

поєднувати чорний із глибоким зеленим, синім, бордовим для створення сучасної, затишної атмосфери. Натомість білі, кремові, теплі сірі відтінки навколо чорної стільниці зроблять простір світлішим і відкритішим.

Які головні антитренди на кухні у 2025 році?

Чимало елементів сучасної кухні вже втратили свою актуальність. Серед них: