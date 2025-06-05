Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, выходные могут быть переполнены путешествиями, встречами или просто желанием отдохнуть. В таких случаях понедельник становится идеальным днем для упорядочения пространства. Перечень обязательных понедельничных дел, о которых советуют не забывать профессионалы, рассказываем далее.

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Помойте посуду

Не успели помыть посуду в воскресенье? Не проблема. Начните понедельник с чистой кухни – опорожните раковину, загрузите посудомоечную машину или помойте вручную. Это простой способ создать ощущение свежести в начале недели.

Очистите пол

После активных выходных на полу могут появиться крошки, пыль или другой мелкий мусор. Пропылесосьте или подметите, а при необходимости – помойте. Чистые полы не только приятные на вид, но и улучшают качество воздуха в доме.

Уберите белье

Если вы стирали в выходные, но так и не сложили чистое белье – понедельник самое время это сделать. Добавьте немного приятного фона, например, сериал или фильм, и складывание одежды станет менее обременительным. Также стоит запустить новую стирку – например, полотенец или постельного белья.

Даже небольшие усилия могут вернуть чистоту дома / Фото Pexels

Вынесите мусор

После выходных, особенно насыщенных приемами пищи или гостями, мусор быстро накапливается. Понедельник – удобный день, чтобы избавиться от остатков, избежав неприятных запахов и беспорядка в течение недели.

Наведите порядок на кухне

Если вы готовили еду на неделю вперед, скорее всего, кухня нуждается в уборке. Протрите столешницы, плиту, варочную поверхность – удалите крошки, пятна или остатки пищи. Чистая кухня поможет чувствовать себя собранно и уверенно.

Почистите ванную комнату

Даже если уборка ванной не входила в ваши выходные планы, понедельник – прекрасная возможность сделать это. Протрите зеркала, вымойте унитаз, раковину, плитку и дверцы душевой кабины. Регулярная очистка уменьшает риск появления плесени и известкового налета.

К слову, если вы все же любите посвящать время для уборки на выходных, есть 6 обязательных домашних заданий, которые стоит выполнять каждую субботу.