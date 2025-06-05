Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, вихідні можуть бути переповнені подорожами, зустрічами чи просто бажанням відпочити. У таких випадках понеділок стає ідеальним днем для впорядкування простору. Перелік обов’язкових понеділкових справ, про які радять не забувати професіонали, розповідаємо далі.

До теми 8 речей, які ніколи не слід чистити пароочисником

Помийте посуд

Не встигли помити посуд у неділю? Не проблема. Почніть понеділок із чистої кухні – спорожніть раковину, завантажте посудомийну машину або помийте вручну. Це простий спосіб створити відчуття свіжості на початку тижня.

Очистьте підлогу

Після активних вихідних на підлозі можуть з’явитися крихти, пил чи інше дрібне сміття. Пропилососьте або підметіть, а за потреби – помийте. Чисті підлоги не тільки приємні на вигляд, а й покращують якість повітря в оселі.

Приберіть білизну

Якщо ви прали у вихідні, але так і не склали чисту білизну – понеділок саме час це зробити. Додайте трохи приємного фону, наприклад, серіал чи фільм, і складання одягу стане менш обтяжливим. Також варто запустити нове прання – наприклад, рушників або постільної білизни.

Навіть невеликі зусилля можуть повернути чистоту будинку / Фото Pexels

Винесіть сміття

Після вихідних, особливо насичених прийомами їжі чи гостями, сміття швидко накопичується. Понеділок – зручний день, щоб позбутися залишків, уникнувши неприємних запахів та безладу впродовж тижня.

Наведіть лад на кухні

Якщо ви готували їжу на тиждень наперед, швидше за все, кухня потребує прибирання. Протріть стільниці, плиту, варильну поверхню – видаліть крихти, плями чи залишки їжі. Чиста кухня допоможе почуватися зібрано та впевнено.

Почистьте ванну кімнату

Навіть якщо прибирання ванної не входило до ваших вихідних планів, понеділок – чудова нагода зробити це. Протріть дзеркала, вимийте унітаз, раковину, плитку та дверцята душової кабіни. Регулярне очищення зменшує ризик появи плісняви та вапняного нальоту.

До слова, якщо ви все ж полюбляєте присвячувати час для прибирання на вихідних, є 6 обов’язкових домашніх завдань, які варто виконувати щосуботи.