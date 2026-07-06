Как пишет Love Deco, такая система не только освобождает место на кухонной столешнице, но и позволяет мгновенно получить горячую воду для чая, кофе или приготовления пищи.

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Как работает кран с кипятком?

Внешне устройство почти не отличается от обычного кухонного смесителя. Главная особенность скрыта под раковиной – там устанавливается специальный термобак объемом от 3 до 7 литров, который постоянно поддерживает воду почти при температуре кипения.

После нажатия специального рычага пользователь сразу получает кипяток из крана, без необходимости ждать несколько минут, пока закипит чайник. В более дорогих моделях функционал значительно шире. Одно устройство может подавать:

кипяток;

охлажденную воду;

фильтрованную воду;

газированную воду (при наличии модуля CO₂).

Благодаря отдельным каналам подачи различные типы воды не смешиваются, а встроенные фильтры улучшают ее вкус и снижают содержание хлора.

Экономнее ли это, чем электрический чайник?

Несмотря на очевидное удобство, такая система не всегда выигрывает по затратам электроэнергии. Обычный электрический чайник мощностью 2000–2400 Вт работает всего несколько минут в день, поэтому за год потребляет примерно 150–240 кВт·ч.

В то же время система с термобаком поддерживает высокую температуру воды круглосуточно. Только в режиме ожидания она может потреблять около 130 кВт·ч в год, а вместе с нагревом воды общее годовое потребление достигает 300–350 кВт·ч.

Таким образом, за электроэнергию владельцам такого оборудования придется заплатить больше.



Почему из польских домов исчезают чайники / Фото Unsplash

Почему все больше людей выбирают именно кран?

Несмотря на более высокие затраты электроэнергии, популярность новинки объясняется другими преимуществами. Среди главных плюсов:

мгновенный доступ к кипятку;

больше свободного места на кухонной столешнице;

современный минималистичный вид кухни;

долговечность системы;

более медленное образование накипи благодаря фильтрации;

возможность отказаться от покупки бутилированной и газированной воды.

Особенно заметной экономия становится для семей, которые регулярно покупают газированную воду. Если система оснащена модулем CO₂, пластиковые бутылки практически перестают быть нужными, что позволяет уменьшить количество бытовых отходов.

Специалисты отмечают, что кран с кипящей водой больше всего оценят люди, которые много раз в день готовят чай или кофе, а также владельцы современных кухонь, где важен каждый сантиметр рабочей поверхности. Впрочем, если главной целью является экономия электроэнергии, обычный электрический чайник пока что остается более выгодным вариантом.