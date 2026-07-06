Як пише Love Deco, така система не лише звільняє місце на кухонній стільниці, а й дозволяє миттєво отримати гарячу воду для чаю, кави чи приготування їжі.

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Як працює кран із окропом?

Зовні пристрій майже не відрізняється від звичайного кухонного змішувача. Головна особливість прихована під мийкою – там встановлюється спеціальний термобак об'ємом від 3 до 7 літрів, який постійно підтримує воду майже при температурі кипіння.

Після натискання спеціального важеля користувач одразу отримує окріп із крана, без необхідності чекати кілька хвилин, поки закипить чайник. У дорожчих моделях функціонал значно ширший. Один пристрій може подавати:

окріп;

охолоджену воду;

фільтровану воду;

газовану воду (за наявності модуля CO₂).

Завдяки окремим каналам подачі різні типи води не змішуються, а вбудовані фільтри покращують її смак і зменшують вміст хлору.

Чи економніше за електрочайник?

Попри очевидну зручність, така система не завжди виграє за витратами електроенергії. Звичайний електричний чайник потужністю 2000 – 2400 Вт працює лише кілька хвилин на день, тому за рік споживає приблизно 150 – 240 кВт на годину.

Натомість система з термобаком підтримує високу температуру води цілодобово. Лише в режимі очікування вона може використати близько 130 кВт на годину на рік, а разом із нагріванням води загальне річне споживання сягає 300 – 350 кВт на годину.

Отже, за електроенергію власникам такого обладнання доведеться заплатити більше.



Чому з польських домівок зникають чайники / Фото Unsplash

Чому все більше людей обирають саме кран?

Попри вищі витрати електроенергії, популярність новинки пояснюється іншими перевагами. Серед головних плюсів:

миттєвий доступ до окропу;

більше вільного місця на кухонній стільниці;

сучасний мінімалістичний вигляд кухні;

довговічність системи;

повільніше утворення накипу завдяки фільтрації;

можливість відмовитися від купівлі бутильованої та газованої води.

Особливо помітною економія стає для сімей, які регулярно купують газовану воду. Якщо система обладнана модулем CO₂, пластикові пляшки практично перестають бути потрібними, що дозволяє зменшити кількість побутових відходів.

Фахівці зазначають, що кран із окропом найбільше оцінять люди, які багато разів на день готують чай або каву, а також власники сучасних кухонь, де важливий кожен сантиметр робочої поверхні. Втім, якщо головною метою є економія електроенергії, звичайний електричний чайник поки що залишається більш вигідним варіантом.