Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Field Gate Flowers.

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Зачем сажать вербену в саду

Вербена – надежный, простой в выращивании и долговечный цветок, который станет хорошим дополнением сада. Растение создаст яркий, вдохновенный оазис, который будет радовать глаз.

Посадить цветок вербены очень просто, ведь она прорастает из семян. Поэтому, это растение станет идеальным вариантом как для начинающих, так и для опытных садоводов.

Кроме того, когда вербена начинает цвести, она продолжает родить. Эти яркие скопления цветов появляются в течение длительного периода, продлевают сезон и дарят саду неповторимый вид.

Цветы вербены / Фото Unsplash

Также вербена не просто красивое, но и сильное растение. Садоводы отмечают, что стебли растения очень прочные, поэтому цветы будут иметь непревзойденный вид в букетах и композициях. К тому же, вербена долго не будет вянуть.

Она прекрасно сочетается с другими цветами, добавляет идеальную нотку дикой элегантности любому букету,

– отмечают специалисты.

Вербена также имеет и полезные свойства. Так, яркие и душистые цветки привлекают в сад полезных насекомых – от пчел до бабочек. Это способствует лучшему опылению других растений на вашем участке, что увеличивает урожайность.

Вербена привлекает пчел и бабочек / Фото Unsplash

Одно из главных преимуществ вербены – простота в уходе. Она не требует особых условий для роста или постоянного удобрения. Минимальный уход обеспечит пышные и обильные цветы.

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