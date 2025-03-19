Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Field Gate Flowers.

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Навіщо садити вербену у саду

Вербена – надійна, проста у вирощуванні та довговічна квітка, яка стане гарним доповненням саду. Рослина створить яскравий, натхненний оазис, який тішитиме око.

Посадити квітку вербени дуже просто, адже вона проростає з насіння. Відтак, ця рослина стане ідеальним варіантом як для початківців, так і для досвідчених садівників.

Крім того, коли вербена починає цвісти, вона продовжує родити. Ці яскраві скупчення квітів з'являються протягом тривалого періоду, подовжують сезон та дарують саду неповторний вигляд.

Квіти вербени / Фото Unsplash

Також вербена не просто красива, а й сильна рослина. Садівники наголошують, що стебла рослини дуже міцні, тому квіти матимуть неперевершений вигляд у букетах та композиціях. До того ж, вербена довго не буде в'янути.

Вона чудово поєднується з іншими квітами, додає ідеальну нотку дикої елегантності будь-якому букету,

– наголошують фахівці.

Вербена також має й корисні властивості. Так, яскраві та запашні квітки приваблюють у сад корисних комах – від бджіл до метеликів. Це сприяє кращому запиленню інших рослин на вашій ділянці, що збільшує врожайність.

Вербена приваблює бджіл та метеликів / Фото Unsplash

Одна з головних переваг вербени – простота у догляді. Вона не потребує особливих умов для росту чи постійного добрива. Мінімальний догляд забезпечить пишні та рясні квіти.

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