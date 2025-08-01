Зачем чистить посудомойку и как часто нужно это делать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Woman & Home.

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Как чистить посудомойку?

Чтобы посудомоечная машина работала должным образом, за ней нужно ухаживать, регулярно обслуживать и чистить. И делать это нужно чаще, чем может казаться.

Так, эксперты рекомендуют полностью чистить посудомоечную машинку каждые 4 – 6 недель. Это помогает вовремя бороться с жиром, который накапливается, а также избавляться от остатков пищи и известкового налета. Если этого не делать, то вскоре в посудомоечной машинке начнут появляться неприятные запахи, будут засоряться фильтры и распылители, а ее эффективность значительно снижаться.

Главным признаком, что пора чистить посудомоечную машинку, является неприятный запах изнутри техники и грязь на посуде, которая остается после мытья.

Чтобы почистить посудомоечную машину, следует придерживаться четкой инструкции:

Шаг 1. Снять фильтры. Их нужно замочить в теплой воде и тщательно промыть от грязи.

Шаг 2. Протереть все уплотнители раствором уксуса и воды.

Шаг 3. Поставить на нижнюю полку миску с уксусом. Запустить посудомоечную машину без средств для мытья и посуды, чтобы все тщательно промыть.

Шаг 4. Насыпать на дно пищевую соду и снова запустить цикл без посуды.

Такой способ очистки посудомоечной машины безопасный и не агрессивный, но при этом – эффективный.

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